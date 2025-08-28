Torna dal 25 al 27 settembre EcoSanFra, il festival dedicato alla sostenibilità economica, sociale e ambientale che si tiene a San Francesco al Prato di Perugia. La manifestazione si ispira al Cantico delle Creature di San Francesco, il testo poetico più antico della letteratura italiana, riproposto qui in una chiave contemporanea per promuovere un dialogo costruttivo e di cooperazione dopo 800 anni dalla sua composizione.

“Frate Sole”. Dopo una prima edizione che ha avuto come protagonista “Sorella acqua”, questa seconda edizione girerà intorno a “Frate Sole” come fonte di vita e di energia. Oltre 30 ospiti per parlare della sostenibilità in tutti i suoi aspetti: dall’energia all’agricoltura, dal cambiamento climatico alla salute urbana. Il festival è promosso da Mea Concerti con la compartecipazione della Camera di Commercio dell’Umbria e ideato in collaborazione con Fattoria Creativa e Regusto, in collaborazione con Rai Umbria.



Sei i grandi temi di discussione al centro di questa edizione. Tecnologie e innovazione per una nuova energia, per capire come la trasformazione digitale possa ottimizzare i consumi; comunità energetiche rinnovabili come risposta locale alla crisi climatica; isole di calore e salute urbana e quindi come affrontare il riscaldamento urbano attraverso strategie verdi e soluzioni concrete al servizio della salute collettiva. E ancora: cambiamenti climatici e migrazioni, un tema che vedrà la giustizia climatica al centro e che aiuterà a riflettere su come i cambiamenti ambientali generino migrazioni e nuove sfide umanitarie; clima, agricoltura e foreste, cioè una discussione sul sole come alleato per un’agricoltura sostenibile e sull’impatto del riscaldamento sul suolo e sulla necessità di modelli produttivi in armonia con il pianeta. Infine, spazio al potere del linguaggio in un evento speciale per celebrare gli 800 anni del Cantico delle Creature.