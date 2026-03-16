Il 28 e 29 marzo 2026, le rive del Lido Po di Guastalla e Gualtieri tornano a ospitare Georgica, festa della terra, delle acque e del lavoro nei campi, realizzata da Bi&Bi Eventi, a cura di Vitaliano Biondi – Arvales Fratres, in collaborazione con diversi comuni rivieraschi.

Quest’anno l’evento, in continuità con le edizioni passate, offrirà, nell’ affascinante scenario naturale delle sponde del Grande fiume, ​ oltre 200 espositori selezionati. Un mosaico di eccellenze: dal vivaismo specializzato con frutti, fiori, dalle specie più note a quelle più rare, ortaggi e sementi, all’enogastronomia che celebra i sapori autentici di questo territorio e di altre regioni, fino all’artigianato artistico, dove il genio manuale sfida l’omologazione contemporanea.

Il programma offrirà momenti di riflessione e scoperta che andranno oltre la mostra-mercato. Ci saranno ad esempio i ​Custodi della Biodiversità, un’occasione per dialogare con agricoltori eroici che preservano il patrimonio genetico del nostro passato; i ​Dialoghi in Golena, conversazioni con esperti, scrittori e paesaggisti per riscoprire il Po come ecosistema fragile e potente, un luogo dove la natura e l’uomo cercano un nuovo equilibrio; ​L’Arte del Fare, dimostrazioni dal vivo di antichi mestieri; ​Degustazioni Consapevoli, percorsi sensoriali per comprendere la storia presente dietro un vino di riva o un formaggio di razza reggiana, dove il gusto diventa memoria collettiva.

Numerose poi le attività pensate appositamente per i bambini: dai laboratori, ai giochi, alle attività con gli asinelli. Georgica per i più piccoli è la porta d’accesso a un regno magico. La manifestazione si conferma un vero paradiso per l’infanzia, lontano dagli schermi e immerso nella materia viva degli elementi. È la dimostrazione che, per trovare l’avventura, non serve solcare gli oceani: basta risalire la corrente del Grande Fiume e lasciarsi guidare dal richiamo del fantastico

Appuntamento, imperdibile per chi ha l’animo green, quest’anno Georgica sceglie come tema il fiume come luogo dell’immaginario.​ La manifestazione invita il pubblico a rallentare il passo e a lasciarsi cullare dal flusso del Grande Fiume, riscoprendo un paesaggio che è, prima di tutto, uno stato dell’anima.

​​Il tema 2026 della manifestazione trova ispirazione nel pensiero di Gaston Bachelard. Per il filosofo francese, l’acqua non è un semplice elemento fisico, ma una sostanza psichica capace di generare sogni. Come scriveva Bachelard il fiume, archetipo del fluire del pensiero e della fantasia è il luogo ideale per fantasticare. Sedersi sulla riva permette di immaginare mondi lontani, seguendo la corrente verso l’ignoto o verso il mare, trasformando il paesaggio in uno scenario per l’avventura

​Con questo spirito, Georgica 2026 invita il visitatore a non guardare il fiume Po solo come una risorsa idrica o un confine geografico, ma come un “flusso di coscienza” collettivo. A Georgica, il Po indossa la veste dell’ignoto. C’è un’eco salgariana in queste acque: il grande scrittore veronese, pur senza aver mai solcato i mari del sud, trovò proprio nelle sponde fluviali, nelle nebbie e nei canneti padani l’ispirazione per le sue grandi avventure esotiche. Salgari visse in diverse abitazioni a Torino, scegliendo spesso quartieri in prossimità del fiume e della collina, come in corso Casale 205, l’ultima dimora o in via Guastalla in Vanchiglia. Salgari si pone assieme al quasi coetaneo Robert Louis Stevenson fra i maestri indiscussi dell’avventura, le cui opere possono annoverarsi tra i classici senza tempo. Verranno ricordati entrambi a Georgica. E se il Po è la nostra giungla, è anche la nostra Isola del Tesoro. Come nei racconti di Robert Louis Stevenson, ogni ansa del fiume nasconde un segreto, ogni barca ormeggiata sembra pronta a salpare verso l’ignoto. ​​

Il programma culturale indagherà anche lo sguardo letterario (da Bacchelli a Guareschi) e quello cinematografico (da Antonioni ad Avati), raccontando come il Po sia stato capace di trasformarsi in un set naturale per i grandi maestri della narrazione italiana.

A Georgica per far conoscere da vicino il paesaggio fluviale e valorizzare il Grande fiume saranno in programma navigazioni nei comuni limitrofi come Pomponesco sulla sponda lombarda e altre località tutte da scoprire.

Arricchisce il programma un mercatino del tempo perduto, una originale esposizione che attira sempre tanti curiosi e cultori di cose del passato: dagli arredi e oggetti di design, alle porcellane, ai quadri d’autore, agli attrezzi agricoli.

​GEORGICA XII EDIZIONE – FESTA DELLA TERRA, DELLE ACQUE E DEL LAVORO NEI CAMPI

28, 29 MARZO 2026

LIDO PO DI GUASTALLA E GUALTIERI (REGGIO EMILIA)

Ingresso 5 euro, ridotto 3 euro Biglietterie apertura 9.30 alle 19

Bambini fino ai 14 anni, persone con disabilità e accompagnatori ingresso gratuito.

Info: www.georgica.it e-mail info@georgica.it