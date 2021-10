Trek, l’impegno per il Pianeta

Che il nostro pianeta abbia bisogno di cure è ormai sotto gli occhi di tutti, e che ognuno debba farsi carico (per la propria parte) di contribuire a ridurre l’impatto delle proprie azioni è altrettanto vero e doveroso. E quando si dice ognuno si intendono tutti, dai singoli cittadini alle grandi imprese. TREK, azienda di riferimento nel campo del ciclismo, ha avviato da anni un programma per intervenire su alcuni processi interni di produzione e logistica, che hanno condotto il brand del Wisconsin a raggiungere significativi traguardi. Risultati che Trek, unica azienda tra i grandi produttori mondiali di biciclette, li pubblica per la prima volta in un rapporto di sostenibilità disponibile a questo indirizzo e che sintetizziamo di seguito.

ELIMINATE 160 TONNELLATE DI PLASTICA GRAZIE A NUOVI IMBALLAGGI

Uno dei primi passi è stato ridurre drasticamente i rifiuti di plastica: «Nel 2020 abbiamo introdotto un nuovo imballaggio che ha dimezzato i pezzi non riciclabili – commenta Davide Brambilla, amministratore delegato di Trek Italia – e, dopo questo primo passo, abbiamo esteso il processo a tutto il nostro packaging di biciclette e accessori, eliminando così oltre 160 tonnellate di plastica in un solo anno».

Inoltre, sul fronte della logistica, per ridurre le emissioni dei trasporti via terra, la sede europea di Trek utilizza una strategia di spedizione in lotti che abbassa drasticamente il chilometraggio necessario per spostare il prodotto dalla distribuzione ai negozi, e parallelamente si sta lavorando per diminuire la dipendenza dal trasporto aereo.