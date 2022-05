Ugo Calise, tra jazz e canzone partenopea

Il 6 maggio 1921 a Oratino, in provincia di Campobasso nasce il cantante e autore di canzoni Ugo Calise.

‘Na voce ‘na chitarra e ‘o poco ‘e luna

Tra le molte canzoni famose composte da Calise ci sono ‘Na voce ‘na chitarra e ‘o poco ‘e luna, Nun è peccato, bocciata al Festival di Napoli e portata poi al successo da Peppino Di Capri e Non so ballare il cha-cha-cha, il primo cha-cha-cha italiano, interpretato da Don Marino Barreto Jr. Appassionato di jazz riesce a fondere intelligentemente la sua passione per il jazz con la tradizione partenopea.

Amato all’estero

Conosciuto più all’estero che in Italia, canta per molti personaggi celebri, dalla regina Elisabetta d’Inghilterra a Jacqueline Kennedy, a Giuliana d’Olanda, a Federica di Grecia. La sua canzone È lei ottiene un buon successo negli Stati Uniti nella versione di Perry Como intitolata To you. Compone anche molti brani jazz come quelli raccolti nell’album Ugo Plays Calise e nel 1984, con l’aiuto di vari musicisti, realizza Canzoniere napoletano, un’antologia di dieci album con centotre canzoni partenopee di tutti i tempi. Muore a Roma il 6 Agosto 1994