Un tour in barca sostenibile: le mete consigliate

Non c’è niente di meglio che salpare in acque aperte per aiutarci a sentirci connessi con la natura.

Mentre fuggiamo dal paesaggio urbano e ci godiamo la libertà della vita a bordo di una barca a vela o di un catamarano, è importante fare la nostra parte per salvaguardare i nostri bellissimi dintorni.

Noi del Dailygreen prendiamo le nostre responsabilità ecologiche molto seriamente e pratichiamo la sostenibilità ovunque possiamo.

La buona notizia è che fare la tua parte per preservare l’ambiente è semplice come sapere da dove iniziare.

Continua a leggere i nostri consigli per una navigazione sostenibile.

In questo articolo ti consiglieremo delle destinazioni sostenibili e ti daremo alcuni consigli su come trasformare la tua esperienza di navigazione, nella più green possibile, senza dover rinunciare al divertimento che si prova quando si naviga.

Il primo passo verso la navigazione sostenibile

Ovviamente, prima di guidarti verso la navigazione sostenibile, dobbiamo essere sicuri di procurarti la giusta imbarcazione.

Potrai noleggiare una barca con Nautal, una piattaforma online di noleggio barche, che ti assicurerà l’esperienza di navigazione più incredibile che tu possa provare nella tua vita.

Potrai noleggiare una barca a vela per assicurarti di non inquinare le bellissime acque del Mediterraneo o di qualsiasi altro mare o oceano in cui stai voglia navigare.

Perché la barca a vela è considerata l’imbarcazione più sostenibile?

La barca a vela è di per sé una forma di mobilità ecologica e sostenibile che utilizza solo il vento e il calore come fonti di energia.

Di conseguenza, molti clienti ora prestano attenzione alla composizione dei materiali e ai processi di fabbricazione delle barche a vela per rendere questo tipo di imbarcazione sostenibile ed ecologica al 100%.

La selezione del materiale informa il design e il successivo processo di costruzione ed è quindi un ottimo punto di partenza per iniziare a parlare di modelli di navigazione sostenibili. Metallo, legno e prodotti in legno modificato sono tutte opzioni oggi.

Il metallo, pur essendo totalmente riciclabile, ha ancora bisogno di essere rivestito con un rivestimento anticorrosione ed è operativamente inefficiente per le vele più piccole e veloci.

Il legno, l’unico mezzo completamente naturale, è un’eccellente fonte rinnovabile quando si rispettano certi criteri.

“I prodotti in legno immagazzinano carbonio, aiutando a mitigare il cambiamento climatico e fornendo anche una buona alternativa per i materiali che richiedono grandi quantità di combustibili fossili per essere prodotti.”

Questo è ciò che afferma l’American Forest Foundation!

Le mete più sostenibili del 2022

Ecco di seguito per voi una lista delle destinazioni più sostenibili in cui poter navigare instaurando una completa immersione nella natura più verde e selvaggia.

1. Lanzarote

Lanzarote si trova al centro degli sforzi per combinare il progresso e lo sviluppo con la conservazione dell’ambiente. È stata chiamata un riferimento mondiale da seguire, per cercare di far coincidere i suoi sviluppi economici e sociali, che portano un grande rispetto per l’ambiente.

L’industria del turismo di Lanzarote riesce non solo a coesistere con gli sforzi ambientali, ma entrambi sostengono attivamente ciascuno per generare nuove opportunità di lavoro, e per costruire progresso e ricchezza. Il Memorandum di Lanzarote sarà utilizzato come linea guida per il turismo sostenibile a livello mondiale.

L’isola di Lanzarote, come d’altronde tutte le Isole Canarie, è inoltre un’ottima meta per la navigazione a vela.

2. Norvegia

Il popolo norvegese crede che la conservazione sia una responsabilità meglio condivisa da tutta la comunità, e l’industria del turismo non è esclusa da questa convinzione.

Nel 2007, il governo norvegese ha introdotto Sustainable Norway 2015, orientato ad aumentare la consapevolezza del turismo sostenibile, proteggendo gli ambienti, le comunità locali e le questioni sociali.

3. Palau, Oceano Pacifico

Palau è un paese composto da centinaia di isole nel Pacifico occidentale, e sia il suo patrimonio naturale che quello culturale sono ricchi. Palau ha adottato un modello di turismo sostenibile e insieme alla comunità sviluppa vari progetti.

Tra questi progetti, la protezione dell’ambiente è in primo piano. La reputazione di Palau di avere ambienti naturali incontaminati ha alimentato e continua ad alimentare gran parte del loro turismo, e il loro desiderio di mantenerlo tale. Di conseguenza, nel 2015 l’80% di Palau è stato annunciato come una riserva marina “no-take”; una riserva che non permette la pesca o l’estrazione mineraria.

4. Dominica, Caraibi

Sulla scia dell’uragano Maria nel 2017, quasi tutto il Paese della Dominica è rimasto senza elettricità e la maggior parte delle strutture sono state danneggiate o distrutte, e un numero deplorevole di flora e fauna è stato lasciato in pericolo o estinto.

All’indomani di tale devastazione, la Dominica ha deciso di prendere una posizione, determinata a ricostruire come la prima nazione completamente resiliente al clima. Agendo come una luce per altri paesi da seguire, la Dominica sta ricostruendo, offrendo anche pacchetti di volontariato per ricostruire la sua industria del turismo, incoraggiando i turisti ad aiutare a ripristinare punti di riferimento iconici, sentieri naturali e altre offerte di viaggio sostenibili.

5. Croazia

Poiché il turismo sostenibile è vitale, la Croazia sta dando la priorità alla conservazione dell’ambiente naturale per garantire una crescita sostenibile a lungo termine. Negli ultimi anni, il turismo marino è diventato un settore in rapida crescita e il governo croato si è concentrato sulla regolamentazione del settore marittimo per garantire i più alti standard ambientali e di sicurezza marittima. Il trasporto marittimo sicuro ed ecologicamente sostenibile, le infrastrutture e il dominio marittimo è un altro obiettivo strategico. La Croazia prevede anche la transizione verso l’uso di combustibili alternativi per i collegamenti di trasporto verso le sue isole, contribuendo così alla riduzione delle emissioni del trasporto marittimo.