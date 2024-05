Vacanze di design in eco-strutture

Legno, vetro e pietra: dalla natura verso la natura. Nascono nuove strutture che combinano sostenibilità, design e rispetto per il paesaggio, in un equilibrio perfetto (e bellissimo). Una sorprendente full immersion nel verde che sa essere anche full comfort (tra wellness, piscine a sfioro e cucina gourmet).

Un nuovo armonioso progetto di bioarchitettura sostenibile va ad arricchire Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania, nata dalla rigenerazione ambientale di 50 ettari di ex cave di sabbia in stato di abbandono sul Litorale Domizio (CE). Si tratta di una casa galleggiante in mezzo all’acqua, interamente in legno, dotata di ogni comfort i cui arredi sono stati realizzati su misura da un artigiano locale. L’ampia vetrata posta dinanzi al letto proietta lo sguardo verso il lago, per godere di una vista mozzafiato stando comodamente sdraiati. All’esterno è presente un patio, sempre galleggiante, con comode poltrone, tavolino, e lettini. Le strutture galleggianti di forma esagonale servono a consentire, in vista della realizzazione di altre camere della stessa tipologia, il collegamento di altre casette (una per ogni lato dell’esagono). Forma che garantirà la privacy, perché ogni casa avrà un diverso affaccio.

www.laghinabi.it

Un’armonia circolare, non solo nelle forme ma nella quiete, nella libertà di movimento e di pensiero, ispirata dal ciclo vitale della natura. OLM Nature Escape, in Valle Aurina (BZ), è il primo eco-aparthotel sostenibile, completamente autosufficiente a livello energetico, dell’Alto Adige. Un gioiello di architettura e ospitalità dal cuore verde: fuori sembra un’oasi futuristica, all’interno si respira il calore della montagna, in un’interpretazione moderna di una malga. Una struttura circolare, come il grande abbraccio di una valle tutta da scoprire e che offre mille opportunità. Bioarchitettura, materiali naturali locali, energia autonoma grazie a pannelli fotovoltaici e alla geotermia, ne fanno un innovativo eco-aparthotel sostenibile. OLM è una nuova idea di vacanza, che rivoluziona le classiche formule dell’accoglienza dove gli ospiti si sentono parte di una community e dove il mantra è il benessere. 33 ApartSuite, 25 delle quali con sauna finlandese privata (90 gradi), minimal chic, dotate di terrazzi con zona relax e di una kitchenette che permette di cucinare in autonomia, magari con i prodotti disponibili allo “shop” di OLM. A gennaio 2024 ha ottenuto la prestigiosa certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council), e fa parte anche della collezione Ecoluxury, Retreats of the World.

www.olm.it

Gli Skyview Chalets del Camping Toblacher See (BZ) sul Lago di Dobbiaco, sono 12 glass cube (cubi di vetro) inseriti armoniosamente nel paesaggio, tra il bosco e il lago: uno spazio vitale al centro di un polmone verde, costruiti tramite la cooperazione con le aziende del posto e l’utilizzo di materiali sostenibili e locali (vetro e legno). Per la loro costruzione non è stato abbattuto un solo albero. Offrono un’esperienza unica, perché il soffitto si trasforma in una vetrata che permette di osservare gli alberi e le stelle, annullando le barriere tra interno ed esterno. Gli Chalet Deluxe offrono anche una vasca idromassaggio sulla terrazza panoramica, con la vista che spazia dagli alberi all’acqua. Per la produzione di energia viene utilizzato di un impianto di cippato; il trasporto e i transfer sono effettuati a piedi o con quad elettrici.

www.skyview-chalets.com

Fa parte dell’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ), l’avveniristico Dolomites Lodge che offre una vista sorprendente sulle Dolomiti, camere di design, una spa panoramica per soli adulti e la piscina infinity pool. Le camere e suite hanno grandi vetrate cielo terra che annullano la distanza tra l’esterno e l’interno. Sono sati utilizzati materiali naturali, tra cui pietra, legno, ferro e vetro; un impianto di cogenerazione produce parte dell’energia elettrica, trasformando il gas naturale in calore e contribuendo a risparmiare circa il 20% di energia; la piscina panoramica con vasca in poliuretano consuma il 30% in meno rispetto ad una vasca in acciaio o di cemento. È una struttura a basso consumo energetico, costruita come “CasaClima classe A”. La grande attenzione del resort ai temi dell’ecosotenibilità gli è valsa la prestigiosa certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council) e il marchio “Sostenibilità Alto Adige”.