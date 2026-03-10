Camminare, osservare, conoscere. Torna anche nel 2026 “Dentro il Parco”, il ciclo di iniziative promosso dal Parco Regionale della Valle Lambro per accompagnare cittadini, visitatori, intere famiglie e appassionati alla scoperta del territorio, dei suoi ambienti naturali e del patrimonio storico‑culturale.
Si tratta di un fitto programma di uscite ed esperienze all’aria aperta per chi ama camminare, osservare la natura e desidera conoscere da vicino l’area protetta, curate dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Parco e da altri esperti. Il calendario si svilupperà dalla primavera all’autunno, alla scoperta di luoghi in numerosi comuni del perimetro del Parco, nelle tre province di Monza, Como e Lecco. Da marzo a ottobre saranno proposte 26 escursioni, con 15 visite guidate diurne e 11 esperienze serali, in notturna.
Gli appuntamenti permettono di esplorare il Parco con modalità diverse. Le iniziative spaziano dalle visite guidate – a piedi e in bicicletta – dai mini-trekking agli itinerari tra ville e paesaggi rurali, dalle escursioni naturalistiche alle uscite in barca o con pic-nic, offrendo l’occasione di percorrere itinerari lungo il fiume Lambro, nel Parco di Monza (MB) sui laghi di Alserio e Pusiano (CO), tra boschi e aree agricole, con uno sguardo attento alla relazione tra uomo e ambiente. Accanto agli aspetti naturalistici, non mancheranno infatti gli approfondimenti su storia, architettura e paesaggio. Ogni appuntamento è un’opportunità per conoscere meglio la natura e le trasformazioni del territorio, imparando a leggerne i segni e a rispettarne gli equilibri.
Il programma 2026 dedica inoltre ampio spazio al tema della biodiversità, con appuntamenti in notturna, pensati per vivere il Parco e la sua vita al buio in modo diverso: dall’ascolto dei rapaci notturni alle serate dedicate a lucciole e pipistrelli, sono esperienze coinvolgenti, adatte a tutti.
Il presidente del Parco Regionale della Valle del Lambro, Marco Ciceri: «La proposta di “Dentro il Parco” si conferma un progetto centrale nelle attività del settore Educazione Ambientale dell’Ente Parco, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei luoghi e della loro storia, insieme al rispetto e alla tutela degli ecosistemi. Per il 2026 abbiamo potenziato ulteriormente le occasioni di fruizione guidata del territorio del Parco, rispondendo all’interesse crescente dei cittadini e dei visitatori. Ringraziamo per il loro impegno costante le nostre GEV e le diverse realtà del territorio, che contribuiscono a dare vita a un calendario ampio e differenziato, capace di unire divulgazione e svago».
La partecipazione alle iniziative è gratuita, con iscrizione obbligatoria. Le modalità di iscrizione e le informazioni aggiornate su ogni singola uscita sono disponibili sul sito dell’Ente Parco, alla pagina “Eventi nel Parco”: www.parcovallelambro.it/eventi.
LE USCITE NEL DETTAGLIO
Domenica 8 marzo, ore 9 – Canonica di Triuggio
Fiori di primavera nella valle del Pegorino
Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 23 febbraio
Domenica 15 marzo, ore 9 – Costa Masnaga
Il torrente Bevera, il Parco di Brenno e la Torre di Camisasca
Durata 4h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 2 marzo
Domenica 29 marzo, ore 14 – Briosco
Tra boschi, borghi e mulini: alla scoperta di Briosco e della valle del Lambro
Durata 4h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 16 marzo
Domenica 12 aprile, ore 9 – Monza
In bici nel Parco di Monza
Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 30 marzo
Domenica 19 aprile, ore 9 – Alserio
Il lago di Alserio e il bosco della Buerga con picnic a Casin del Lago
Durata 6h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 7 aprile
Domenica 10 maggio, ore 9 – Bosisio Parini
Sul lago di Pusiano col battello, pranzo al sacco e visita naturalistica della collina di Eupilio
Durata 8h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 27 aprile
Domenica 17 maggio, ore 9 – Usmate Velate
Con l’Associazione Colli Briantei, alla scoperta del territorio del PLIS
Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 4 maggio
Domenica 24 maggio, ore 9 – Arcore
Villa Borromeo. Il complesso e il parco
Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 dell’11 maggio
Domenica 31 maggio, ore 9 – Agliate di Carate Brianza
La Basilica, il Battistero e le Grotte di Realdino
Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 18 maggio
Domenica 7 giugno, ore 9 – Briosco
Minitrekking: 12 km fra i comuni di Briosco, Renate, Veduggio con Colzano e Besana B.za, sulle tracce della ferrovia scomparsa e del lago che non c’è più
Durata 5h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 25 maggio
Domenica 14 giugno, ore 9 – Besana Brianza
Villa Rigola-Fossati e il borgo di Rosnigo
Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 3 giugno
Domenica 6 settembre, ore 9 – Rogeno
Lago di Pusiano: i sentieri della sponda sud
Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 24 agosto
Domenica 13 settembre, ore 9 – Montorfano
Un monte, un lago, un paese e un po’ di storia
Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 31 agosto
Domenica 27 settembre, ore 14 – Besana Brianza
Con l’Associazione Amici della Valletta a Monticello, una finestra sulla Brianza: agricoltura, arte, ampi panorami
Durata 4h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 14 settembre
Domenica 4 ottobre, ore 9 – Fornaci di Inverigo
Gli stagni della Fornacetta, l’antica Fornace Artistica, il Lambro e la Diga di Inverigo
Durata 4h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 22 settembre
ASCOLTANDO I RAPACI NOTTURNI
Canonica di Triuggio, ore 21
Venerdì 27 marzo
Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 16 marzo
Venerdì 10 aprile
Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 30 marzo
Venerdì 24 aprile
Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 13 aprile
Parco di Monza, ore 21
Venerdì 8 maggio
Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 27 aprile
SERATE CON LE LUCCIOLE
Parco di Monza, ore 21
Venerdì 15, sabato 16 e sabato 23 maggio
Inserite nell’iniziativa regionale BIOBLITZ, ESPLORATORI DI BIODIVERSITÀ
Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 4 maggio
Rancate di Triuggio, ore 21
Venerdì 29, sabato 30 maggio e venerdì 5 giugno
Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 18 maggio
SERATA CON I PIPISTRELLI
Casatenovo, ore 20
Venerdì 22 maggio
Durata 3h. Iscrizioni dalle ore 9.30 dell’11 maggio