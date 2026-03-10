Camminare, osservare, conoscere. Torna anche nel 2026 “Dentro il Parco”, il ciclo di iniziative promosso dal Parco Regionale della Valle Lambro per accompagnare cittadini, visitatori, intere famiglie e appassionati alla scoperta del territorio, dei suoi ambienti naturali e del patrimonio storico‑culturale.

Si tratta di un fitto programma di uscite ed esperienze all’aria aperta per chi ama camminare, osservare la natura e desidera conoscere da vicino l’area protetta, curate dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Parco e da altri esperti. Il calendario si svilupperà dalla primavera all’autunno, alla scoperta di luoghi in numerosi comuni del perimetro del Parco, nelle tre province di Monza, Como e Lecco. Da marzo a ottobre saranno proposte 26 escursioni, con 15 visite guidate diurne e 11 esperienze serali, in notturna.

Gli appuntamenti permettono di esplorare il Parco con modalità diverse. Le iniziative spaziano dalle visite guidate – a piedi e in bicicletta – dai mini-trekking agli itinerari tra ville e paesaggi rurali, dalle escursioni naturalistiche alle uscite in barca o con pic-nic, offrendo l’occasione di percorrere itinerari lungo il fiume Lambro, nel Parco di Monza (MB) sui laghi di Alserio e Pusiano (CO), tra boschi e aree agricole, con uno sguardo attento alla relazione tra uomo e ambiente. Accanto agli aspetti naturalistici, non mancheranno infatti gli approfondimenti su storia, architettura e paesaggio. Ogni appuntamento è un’opportunità per conoscere meglio la natura e le trasformazioni del territorio, imparando a leggerne i segni e a rispettarne gli equilibri.

Il programma 2026 dedica inoltre ampio spazio al tema della biodiversità, con appuntamenti in notturna, pensati per vivere il Parco e la sua vita al buio in modo diverso: dall’ascolto dei rapaci notturni alle serate dedicate a lucciole e pipistrelli, sono esperienze coinvolgenti, adatte a tutti.

Il presidente del Parco Regionale della Valle del Lambro, Marco Ciceri: «La proposta di “Dentro il Parco” si conferma un progetto centrale nelle attività del settore Educazione Ambientale dell’Ente Parco, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei luoghi e della loro storia, insieme al rispetto e alla tutela degli ecosistemi. Per il 2026 abbiamo potenziato ulteriormente le occasioni di fruizione guidata del territorio del Parco, rispondendo all’interesse crescente dei cittadini e dei visitatori. Ringraziamo per il loro impegno costante le nostre GEV e le diverse realtà del territorio, che contribuiscono a dare vita a un calendario ampio e differenziato, capace di unire divulgazione e svago».

La partecipazione alle iniziative è gratuita, con iscrizione obbligatoria. Le modalità di iscrizione e le informazioni aggiornate su ogni singola uscita sono disponibili sul sito dell’Ente Parco, alla pagina “Eventi nel Parco”: www.parcovallelambro.it/eventi.

LE USCITE NEL DETTAGLIO

Domenica 8 marzo, ore 9 – Canonica di Triuggio

Fiori di primavera nella valle del Pegorino

Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 23 febbraio

Domenica 15 marzo, ore 9 – Costa Masnaga

Il torrente Bevera, il Parco di Brenno e la Torre di Camisasca

Durata 4h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 2 marzo

Domenica 29 marzo, ore 14 – Briosco

Tra boschi, borghi e mulini: alla scoperta di Briosco e della valle del Lambro

Durata 4h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 16 marzo

Domenica 12 aprile, ore 9 – Monza

In bici nel Parco di Monza

Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 30 marzo

Domenica 19 aprile, ore 9 – Alserio

Il lago di Alserio e il bosco della Buerga con picnic a Casin del Lago

Durata 6h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 7 aprile

Domenica 10 maggio, ore 9 – Bosisio Parini

Sul lago di Pusiano col battello, pranzo al sacco e visita naturalistica della collina di Eupilio

Durata 8h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 27 aprile

Domenica 17 maggio, ore 9 – Usmate Velate

Con l’Associazione Colli Briantei, alla scoperta del territorio del PLIS

Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 4 maggio

Domenica 24 maggio, ore 9 – Arcore

Villa Borromeo. Il complesso e il parco

Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 dell’11 maggio

Domenica 31 maggio, ore 9 – Agliate di Carate Brianza

La Basilica, il Battistero e le Grotte di Realdino

Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 18 maggio

Domenica 7 giugno, ore 9 – Briosco

Minitrekking: 12 km fra i comuni di Briosco, Renate, Veduggio con Colzano e Besana B.za, sulle tracce della ferrovia scomparsa e del lago che non c’è più

Durata 5h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 25 maggio

Domenica 14 giugno, ore 9 – Besana Brianza

Villa Rigola-Fossati e il borgo di Rosnigo

Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 3 giugno

Domenica 6 settembre, ore 9 – Rogeno

Lago di Pusiano: i sentieri della sponda sud

Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 24 agosto

Domenica 13 settembre, ore 9 – Montorfano

Un monte, un lago, un paese e un po’ di storia

Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 31 agosto

Domenica 27 settembre, ore 14 – Besana Brianza

Con l’Associazione Amici della Valletta a Monticello, una finestra sulla Brianza: agricoltura, arte, ampi panorami

Durata 4h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 14 settembre

Domenica 4 ottobre, ore 9 – Fornaci di Inverigo

Gli stagni della Fornacetta, l’antica Fornace Artistica, il Lambro e la Diga di Inverigo

Durata 4h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 22 settembre

ASCOLTANDO I RAPACI NOTTURNI

Canonica di Triuggio, ore 21

Venerdì 27 marzo

Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 16 marzo

Venerdì 10 aprile

Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 30 marzo

Venerdì 24 aprile

Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 13 aprile



Parco di Monza, ore 21

Venerdì 8 maggio

Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 27 aprile

SERATE CON LE LUCCIOLE

Parco di Monza, ore 21

Venerdì 15, sabato 16 e sabato 23 maggio

Inserite nell’iniziativa regionale BIOBLITZ, ESPLORATORI DI BIODIVERSITÀ

Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 4 maggio

Rancate di Triuggio, ore 21

Venerdì 29, sabato 30 maggio e venerdì 5 giugno

Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 18 maggio

SERATA CON I PIPISTRELLI

Casatenovo, ore 20

Venerdì 22 maggio

Durata 3h. Iscrizioni dalle ore 9.30 dell’11 maggio