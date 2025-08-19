A Vallerano si riaccende la magia! Sabato 30 agosto 2025, torna La Notte delle Candele, l’evento che ogni anno trasforma uno dei borghi più affascinanti della Tuscia Viterbese in un’esperienza unica, dove arte, musica e spettacolo si incontrano sotto la luce di 100.000 candele.

Giunta alla XVII edizione, la manifestazione quest’anno accende i riflettori sul tema:

“CIAK si accende!”, un omaggio al cinema come forma universale di narrazione e immaginazione. Un vero e proprio viaggio tra i generi cinematografici – dalla commedia al western, dall’horror alla fantascienza, passando per l’azione e l’avventura – che prenderà vita tra i vicoli, le piazze e le mura del centro storico, grazie a installazioni, spettacoli, performance e suggestioni visive.

Gli ingressi apriranno alle ore 18.00, dando il via a una lunga serata scandita da una programmazione ricchissima che verrà annunciata a breve sul sito ufficiale.

Attori, narratori e performer daranno vita a fiabe e storie che hanno ispirato il grande schermo, mentre spettacoli teatrali, concerti, azioni sceniche, proiezioni e opere audiovisive accompagneranno i visitatori in un percorso immersivo e multisensoriale, tra sogno e realtà.

La Notte delle Candele è la prima e unica notte italiana illuminata da oltre 100.000 lumi realizzati e disposti con cura dagli abitanti di Vallerano: ogni scorcio si trasforma, ogni angolo diventa palcoscenico, ogni passo è un invito alla meraviglia.

L’evento, come sempre, rappresenta il gran finale del festival Piccole Serenate Notturne, che da venticinque anni anima le sere d’estate nel borgo viterbese. Un appuntamento attesissimo dal pubblico locale e da migliaia di turisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

I biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito ufficiale www.nottedellecandele.eu e sul circuito i-tickets.it, al costo di € 6,99 (+ dp) per gli adulti e € 5,00 (+ dp) per i bambini dai 5 ai 10 anni. Ingresso gratuito per i bambini fino a 4 anni.

La Notte delle Candele è ideata e organizzata dall’Associazione Notte delle Candele di Vallerano, con la direzione artistica di Maurizio Gregori.

https://www.nottedellecandele.eu/

Infoline: +39 379 278 0186