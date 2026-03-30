La primavera porta in tavola colori vivaci, profumi freschi e una nuova leggerezza nei sapori. È la stagione delle erbe spontanee, dei piselli teneri, degli asparagi appena raccolti. Ingredienti semplici che raccontano il risveglio della natura e che diventano protagonisti di una ricetta capace di unire delicatezza e carattere: la Zuppa cremosissima di erbe primaverili, firmata dallo chef Riccardo De Pra del Ristorante Dolada, il ristorante con la stella Michelin più longeva d’Italia.

Una vellutata avvolgente in cui la dolcezza delle verdure di stagione incontra la morbidezza elegante di Cremosissimo Bergader, trasformando un piatto quotidiano in un’esperienza gourmet.

Protagonista della ricetta è Cremosissimo Bergader, formaggio a pasta molle dal cuore tenero e cremoso, racchiuso in una crosta bianca, vellutata e completamente edibile. Preparato con latte di alta qualità proveniente dalle Alpi e realizzato secondo le ricette tradizionali dei mastri casari di montagna di Bergader, esprime un gusto delicato ma pieno, raffinato e armonioso.

Naturalmente senza glutine, senza conservanti e senza OGM, Cremosissimo è prodotto con caglio microbico non animale, scelta che lo rende adatto anche a chi segue una dieta vegetariana. Una genuinità semplice che, sciogliendosi nella zuppa calda, regala una consistenza setosa e una nota avvolgente capace di esaltare ogni sfumatura dei vegetali.

Zuppa cremosissima di erbe primaverili:

Ingredienti per 2 persone

1 scalogno

20 g di burro

150 g patate

350 g di piselli freschi, o asparagi

Erbe di stagione

Brodo caldo

brodo q.b.

crostini di pane a piacere

100 g Cremosissimo

olio d’oliva q.b.

sale e pepe

Preparazione

Tagliare a fettine lo scalogno e farlo soffriggere in una casseruola con il burro. Intanto fare a fettine sottili le patate e aggiungerle alla cottura. Quando sono quasi cotte aggiungere le verdure scelte e coprire con il brodo caldo. Controllare la cottura e quando anche le verdure sono morbide trasformare la pietanza in crema utilizzando un frullatore ad immersione.

Impiattare e guarnire con i crostini e Cremosissimo. Aggiungere un filo d’olio d’oliva e servire in tavola.

Per questa ed altre ricette:

https://www.bergader.it/ricette