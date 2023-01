Vignaioli Artigiani Naturali @ Copenaghen

By

Chiamata per tutti gli operatori e importatori di vino naturale! Il 5 e 6 marzo prossimi, i VIGNAIOLI ARTIGIANI NATURALI saranno presenti in Danimarca per la prima volta con un evento di degustazione dedicata a questa pratica e cultura vitivinicola.

Presso il ristorante IL BUCO di Copenaghen, a partire dalle ore 11 del mattino e fino alle 19 di domenica e alle 18 di lunedi l’associazione presenterà i migliori prodotti delle sue 30 cantine vinicole italiane, il cui impegno è di produrre vini totalmente naturali, nel pieno rispetto della vita della terra, delle piante e dell’uomo.

L’ingresso alla manifestazione per il pubblico è di 12 Euro (corrispondente a 89 corone danesi) ed è gratuito per tutti gli addetti del settore. Per questi ultimi è necessario accreditarsi tramite l’apposito modulo presente sul sito ufficiale.

Una speciale occasione per degustare, apprezzare e conoscere da vicino questo particolare prodotto, frutto dell’amore dell’uomo per la Natura.

L’indirizzo de IL BUCO è Njalsgade 19C DK-2300, Copenaghen.

Per richieste specifiche scrivere a info@vignaioliartigianinaturali.it