Dopo il grande successo delle precedenti edizioni maremmane e il fortunato debutto della tappa fiorentina lo scorso autunno, “mareMMMa, la Natura del vino” torna ad Alberese, in provincia di Grosseto, con una novità importante. Nel 2026, infatti, l’evento raddoppia e per la prima volta si svolgerà in due giornate: domenica 1 marzo per i wine lover e lunedì 2 marzo esclusivamente per gli operatori. Un nuovo format pensato per rispondere alla crescente richiesta di partecipazione riscontrata nel corso degli anni e per offrire ad un pubblico sempre più vasto la possibilità di prendere parte a quello che si sta confermando come uno degli appuntamenti di riferimento per il settore.

La manifestazione, che giunge quest’anno alla sua settima edizione, nasce dalla sinergia tra i Consorzi delle tre Denominazioni della Maremma toscana – Maremma Toscana, Montecucco e Morellino di Scansano – e presenta un’ampia selezione di etichette rappresentative di questo territorio ancora incontaminato e dal grande potenziale qualitativo.

Nell’ormai tradizionale location del salone centrale del Granaio Lorenese di Spergolaia, appassionati ed operatori avranno l’opportunità di conoscere da vicino e confrontarsi in maniera diretta con i produttori e la loro proposta enologica. Un’occasione unica, dal grande impatto formativo e informativo, che promuove l’eccellenza di un territorio in ascesa in cui terroir diversi tra loro ma uniti dall’anima di una millenaria tradizione vitivinicola danno vita ad un’estesa e variegata offerta di vini rossi, bianchi e rosati.

L’evento anche per questa edizione è organizzato da MExTE Eventi, professionisti nell’organizzazione di appuntamenti pubblici e privati.

L’appuntamento da segnare in agenda è il 1 e 2 Marzo, con ingresso – libero ma previa registrazione online – secondo le seguenti modalità:

Domenica 1 Marzo dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Pomeriggio dedicato agli appassionati

Link per la registrazione: https://mareMMMa-1-marzo-2026-pubblico.eventbrite.it

Lunedì 2 Marzo dalle ore 10.30 alle ore 18.30

Giornata riservata esclusivamente agli operatori di settore

Link per la registrazione: https://mareMMMa-2-marzo-2026-operatori.eventbrite.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’agenzia di organizzazione MExTE Eventi marketing@mextemaremmaeventi.com

via whatsapp, ai seguenti numeri: +39 3483883185; +39 3277172448

I Consorzi di Tutela:

CONSORZIO TUTELA VINI DELLA DOC MAREMMA TOSCANA

Il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana nasce nel 2014 dopo il conferimento della stessa DOC con l’obiettivo di promuovere la qualità dei suoi vini e garantire il rispetto delle norme di produzione previste dal disciplinare, dedicandosi, inoltre, alla tutela del marchio e all’assistenza ai soci sulle normative che regolano il settore. Il Consorzio conta oggi 475 aziende associate, di cui 343 viticoltori, 131 aziende verticali e un imbottigliatore, per una produzione annua di 7,5 milioni di bottiglie. La DOC Maremma Toscana si conferma essere tra le più dinamiche, con una crescita dell’imbottigliato costante grazie soprattutto al traino del Vermentino. Il Consorzio opera nell’intera provincia di Grosseto, una vasta area nel sud della Toscana che si estende dalle pendici del Monte Amiata e raggiunge la costa maremmana e l’Argentario fino all’isola del Giglio. Ai vitigni autoctoni – Vermentino, Ciliegiolo, Canaiolo nero, Alicante, Sangiovese, Pugnitello, Trebbiano, Ansonica, Malvasia –, si sono affiancate varietà internazionali come Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Syrah, Viognier, Sauvignon, Chardonnay e Petit Verdot.

CONSORZIO TUTELA VINI MONTECUCCO

I vini del Montecucco, territorio che prende vita laddove le morbide forme della Maremma Toscana lasciano rapidamente il passo alle pendici del Monte Amiata, nascono dalle uve coltivate con passione nei 7 comuni della denominazione di origine controllata e garantita, la DOCG in vigore da settembre 2011: Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Roccalbegna e Seggiano. La Denominazione, con le sue 68 aziende associate, punta a uno sviluppo che possa coniugare gli aspetti produttivi con quelli promozionali e turistici del territorio: la zona, altamente vocata alla produzione del Sangiovese, gode di condizioni climatiche estremamente favorevoli, vicino al Mar Tirreno – da cui dista solo pochi km in linea d’aria – e all’ormai spento vulcano Amiata, che con i suoi 1.738 metri di altezza domina tutto il territorio compreso tra la Maremma, la Val d’Orcia e la Val di Chiana. Qui si sono succeduti Etruschi, Romani, Longobardi, monaci benedettini, dominio senese e la famiglia dei Medici: una stratificazione storica che ha lasciato tracce indelebili e testimonianze che ancora oggi sono visibili nei borghi, negli stupendi agriturismi e nelle dimore d’epoca, nella produzione di olio e, soprattutto, di vino.

CONSORZIO TUTELA MORELLINO DI SCANSANO

Il Consorzio Tutela Morellino di Scansano nasce nel 1992 con l’obiettivo di tutelare e promuovere il Morellino di Scansano DOCG, garantendo il rispetto del disciplinare di produzione e offrendo supporto ai soci sulle principali tematiche di settore. Il riconoscimento della DOCG, ottenuto dalla vendemmia 2007, ha segnato una tappa fondamentale nel percorso di crescita e consolidamento della denominazione. Il Consorzio conta oggi 205 soci e rappresenta una realtà strutturata del panorama vitivinicolo toscano. Il disciplinare prevede l’utilizzo di almeno l’85% di Sangiovese, con l’eventuale impiego di vitigni autoctoni e internazionali a bacca nera, dando origine a vini caratterizzati da uno stile autentico e coerente, facilmente riconoscibile e in linea con le attuali tendenze di consumo. La produzione media annua è di circa 9,5 milioni di bottiglie, collocando il Morellino di Scansano tra le DOCG toscane più presenti sul mercato nazionale, con una quota export in costante crescita.

