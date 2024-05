Vinolok® a Roma per la quarta volta sul beverage

Vinolok® si prepara ad una delle più attese ed importanti, nonché unica manifestazione italiana del settore del beverage e della mixology; il Roma Bar Show, la cui quarta edizione è programmata il 13 e 14 maggio a Palazzo dei Congressi dell’EUR. Una intensa due giorni che coinvolgerà migliaia di brand ed operatori della miscelazione nazionale ed internazionale in un ricco programma di masterclass, seminari, degustazioni e talk.

L’azienda parteciperà a questa edizione, per la prima volta con un proprio stand dedicato, con le seguenti coordinate: Foyer Arte – piano terra – Stand E 05. Nell’occasione Vinolok® presenterà ufficialmente la nuova collezione DUET. Si tratta di una serie di esclusive chiusure che fondono perfettamente l’eleganza del vetro con il fascino rustico del legno di faggio, con l’obiettivo di sviluppare una combinazione unica di questi due materiali per valorizzare l’aspetto del vetro puro, accompagnato da delicati dettagli in legno.

La collezione Duet consiste in sei nuove forme compatibili con le principali imboccature delle bottiglie per spirits e disponibili in due colori di base: legno chiaro (beige) e marrone scuro. Duet offre un’ampia gamma di possibilità di personalizzazione, per adattarsi alle preferenze dei singoli brand garantendo un elevato livello distintivo.

“In linea con le attuali tendenze di un mercato in evoluzione nell’ambito dell’imballaggio, che enfatizzano l’uso di materiali naturali – spiega Gaia Gottardo responsabile commerciale – la collezione Duet risponde perfettamente alle esigenze dei produttori di distillati, distinguendosi per il suo impatto estetico e pratico, e con occhio attento alla responsabilità verso l’ambiente.”

La mission di Vinolok® è quella di portare l’imballaggio oltre la mera funzionalità, migliorando l’identità del marchio grazie a chiusure in vetro che oltre ad essere performanti, dimostrano di avere un impatto iconico ed elegante, e rispondono ai criteri della sostenibilità. Un nuovo concetto di chiusura che coniuga le più esigenti richieste enologiche con design innovativi e moderni.

https://romabarshow.com