Waidy WOW alla scoperta dei percorsi idrici lungo la Via Benedicti

Inaugurati i primi due pannelli informativi realizzati con l’Associazione APS Via Benedicti, grazie al contributo di Acea sulla Via Benedicti. Il primo è stato installato all’altezza dell’Abbazia di Casamari, l’altro nei pressi della Certosa di Trisulti. Nei prossimi mesi ne verranno disposti altri lungo la strada che percorse San Benedetto.

I pannelli informativi, che riportano le immagini e le informazioni sulle bellezze del territorio vicine al punto di installazione, hanno una particolarità: un QR code attraverso cui scaricare Waidy WOW, l’app che indica i punti idrici e le sorgenti in prossimità dei luoghi censiti, aiuta a monitorare l’idratazione giornaliera, a ridurre l’impatto ambientale e aggiornare quotidianamente su tutte le notizie e le novità in ambito green. Waidy, acronimo di “water identity”, nasce nel 2019 dall’idea di un team del Gruppo Acea che ha partecipato all’Innovation Garage, programma di imprenditorialità ideato per promuovere la cultura dell’innovazione. Oggi è un ecosistema integrato di soluzioni innovative, digitali e sostenibili.

L’iniziativa è un ulteriore passo in avanti che favorisce lo sviluppo culturale, turistico e spirituale del territorio lungo la Via Benedicti, nel segno della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del patrimonio italiano.

“Finalmente riattiviamo un Cammino che aveva subito un momento di fermo. Vogliamo riprendere con buona lena, così come è dovuto alla grande Via Benedicti. Un ‘cammino’ delle Abbazie benedettine, nostro immenso patrimonio culturale ed un progetto di rilancio dell’intero territorio”. Così il presidente della APS Via Benedicti, il Dott. Carlo Fragomeni.

La Dott.ssa Monia Franceschini, funzionario di Roma Capitale e membro del Direttivo della D.m.o. Vamos Aniene ha sottolineato come “l’ottimizzazione della cartellonistica è fondamentale per far vedere al Consiglio d’Europa, quindi al programma ‘Itinerari Culturali Europei’, come un grande partner nazionale come Acea si sia prodigato insieme agli Enti locali per questa operazione di innovazione”.

“Un’iniziativa importante che si innesta all’interno di un processo di valorizzazione della nostra città. La promozione della Via Benedicti contribuisce a far conoscere la città di Veroli, per questo il mio grazie va ai componenti dell’Associazione di Promozione Sociale “Via Benedicti” per l’impegno costante in favore dello sviluppo e della crescita del nostro territorio”. – Il commento del sindaco di Veroli, Simone Cretaro.