Welcome Winter a Courmayer

Dicembre live: il Blue Note, Il Pagante e un grande artista a sorpresa

La settimana successiva Courmayeur accoglierà il Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani Quartet “Connection”, direttamente dallo storico Blue Note di Milano. Sabato 11 dicembre la sala polivalente del Courmayeur Sport Center si trasformerà in un locale dalle atmosfere ovattate, e il pubblico seguirà gli artisti in un viaggio attraverso gli standard e le composizioni originali di Bosso, alla tromba, e Giuliani, al sax, raffinati interpreti del jazz italiano, magistralmente sostenuti da due fuoriclasse come Gurrisi e Valeri, rispettivamente alla tastiera e alla batteria.

La fine di dicembre riserva molte altre sorprese, con il concerto, in programma martedì 28 dicembre nell’Arena del ghiaccio del Courmayeur Sport Center, di un grande artista che sarà annunciato nei prossimi giorni. Sarà invece Il Pagante, in uscita con il loro terzo album a gennaio, a fare ballare il pubblico giovedì 30 dicembre, nella cornice del Super G, direttamente sulle piste da sci. Tra i successi del gruppo milanese anche Settimana Bianca, singolo pubblicato nel 2018 e già doppio disco di platino il cui videoclip è stato girato proprio a Courmayeur ed è diventato un tormentone invernale. Al Super G, l’après-ski più rinomato delle Alpi italiane, si potrà ballare sin dall’apertura della stagione: 4 serate a partire dal 4 dicembre che vedranno alternarsi alla consolle nomi come Nicola Zucchi, Milkbar, Santarini e Oyadi. Un format musicale, quello della musica sulle piste, che proseguirà per tutto l’inverno con la line-up delle feste – in cui si susseguiranno Lorenzo Fassi, Vida Loca, Federico Scavo, Welcome 22, Georgia Moss e Andrea Belli – e le 25 serate della live band The Cashless sulla terrazza ristorante.

Il ritorno di Rhémy de Noël in una performance teatrale prodotta da Filmaster e Csc

Courmayeur ha un Babbo Natale tutto suo: Rhémy de Noël, il coraggioso spazzacamino che diventa alpinista. Riuscirà anche questa volta ad aiutare la cittadina ai piedi del Monte Bianco a riavere la neve e, chissà, anche il sogno di un dono di Natale per tutti i bambini che accenderanno una lanterna per lui? A raccontare la storia natalizia fatta di amicizia e coraggio che ci accompagnerà fino in cima al Monte Bianco sarà uno spettacolo fatto di parole, musica, immagini e magiche forme di sabbia. L’originale racconto tratto dal libro “Rhémy de Noël, il Babbo Natale di Courmayeur” di Federica Busa e Massimo Sottile prenderà vita sul palco grazie all’adattamento teatrale di Pascal La Delfa, la magia unica della sand artist Gabriella Compagnone e gli attori e i musicisti che ci coinvolgeranno in un Natale delicato e magico. Per tutti coloro ancora capaci di sognare ed affidarsi alla fantasia saranno tre gli appuntamenti al Jardin de l’Ange: il 7, il 17 e infine il 24 dicembre alle 17.15. E proprio nel giorno della vigilia di Natale è previsto il gran finale: Rhémy de Noël in persona incontrerà i bambini, e tutti insieme formeranno un corteo con fiaccole luminose, per andare ad accendere la grande lanterna alta più di due metri, simbolo della leggenda di Rhémy de Noël, che illuminerà le Feste di Courmayeur fino al 9 gennaio.

Il nuovo anno si festeggia con Courmayeur On Ice

Courmayeur On Ice inaugura il nuovo anno e mentre Courmayeur torna ad animarsi di eventi e occasioni per vivere la dimensione più social della vacanza, torna anche la grande tradizione degli spettacoli sul ghiaccio che contraddistingue la località: il 1 gennaio 2022 alle ore 17.30 si festeggia il nuovo anno con Courmayeur On Ice al Courmayeur Sport Center, un’experience multisensoriale che porterà l’emozione delle luci e della musica contornati da video unici che si riverberano sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio, con la magia delle coreografie dello Skating Club Courmayeur realizzate da pattinatori di livello nazionale e olimpionico oltre che dai piccoli atleti locali.