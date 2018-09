Ennio Sangiusto, l’italiano del twist

Il 22 settembre 1937 nasce a Trieste Ennio Reggente, destinato a godere di una buona popolarità negli anni Cinquanta con il nome d’arte di Ennio Sangiusto. Muove i primi passi artistici nella sua città, dove per lungo tempo si esibisce in molti locali i cui proprietari e gestori quasi mai lo pagano in denaro.

Vagabondo musicale

Il suo destino sembra cambiare quando riesce a strappare un regolare contratto dalla sede triestina della Rai che lo scrittura come cantante melodico – moderno. Ennio però non è il tipo da sottostare a regole e la routine quasi impiegatizia non fa per lui. Appena ha racimolato il denaro necessario saluta tutti e se ne va. Tocca varie città d’Europa. In ciascuna si ferma il tempo necessario per raggranellare qualche solo e poi riparte. Nel suo lungo girovagare si ferma anche a Marsiglia. Come sempre, per sopravvivere accetta di esibirsi in veste di cantante e ballerino in locali non proprio di prim’ordine. Qui incontra strumentisti che propongono i nuovi ritmi che arrivano d’oltreoceano e pian piano arriva a modificare radicalmente il suo repertorio abituale. Il cantante melodico moderno italiano romantico e ammiccante, lo stile che fino a quel momento l’ha fatto sopravvivere nei locali di tutt’Europa, lascia spazio a un brillante intrattenitore capace di confrontarsi con melodie e ritmi che affondano le loro radici nel repertorio tradizionale afrocubano e nelle sonorità derivate dal jazz strumentale.

L’incontro con il twist

A Marsiglia impara anche il twist, una nuova danza arrivata dagli Stati Uniti dove è stata lanciata da Chubby Checker,. Quando ancora nessuno crede che quel “movimento selvaggio” possa attecchire in Italia, lui ne diffonde i passi e ne interpreta le prime canzoni, anche se negli anni successivi altri si attribuiranno il merito dell’affermazione del twist nel nostro paese. La sua carica di simpatia e la sua voce molto ritmata ne fanno l’interprete ideale di una lunga serie di brani destinati al successo. Scanzonato e sorridente non pare mai prendersi sul serio, quasi che cantare e ballare sia per lui più un’esigenza personale che una professione. Indimenticabili restano le sue interpretazioni di brani come Ay che calor, una sorta di cha cha cha dalle accentuate sfumature melodiche e, soprattutto, la curiosa versione di Lanterna blu, un vecchio slow ripresentato nell’inedita veste di un samba melodico. All’inizio degli anni Sessanta sotto l’incalzare di nuove mode la sua popolarità inizia declinare. Tenterà di risalire la china nel 1963 partecipando al festival di Sanremo con un paio di canzoni tra cui l’innovativa e ironica La ballata del pedone.