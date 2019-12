Il 7 dicembre 1957, sabato, alle 21.05 da uno dei sei studi del nuovissimo centro di produzione RAI di via Teulada a Roma va in onda la prima puntata de “Il Musichiere”, un programma televisivo di quiz musicali scritto da Garinei e Giovannini.

Il primo varietà televisivo del sabato sera

Il programma, che originariamente doveva intitolarsi “Conosci questo motivo?” è la versione italiana della popolarissima trasmissione statunitense “Name this tune”. Presentato come una sorta di “Lascia o raddoppia?” musicale, “Il Musichiere” è, in realtà, il primo grande varietà televisivo del sabato sera. Gran parte del suo successo è dovuta alla conduzione di Mario Riva, un comico romano garbato e intelligente. Le musiche sono tutte di Gorni Kramer, compresa la famosissima sigla di chiusura, Domenica è sempre domenica composta insieme a Garinei e Giovannini.

Interamente dedicato alla musica

I motivi da indovinare vengono cantati da una coppia di cantanti fissi composta da Nuccia Bongiovanni e Paolo Bacilieri, mentre le vallette della prima edizione sono Lorella De Luca e Alessandra Panaro che, negli anni successivi, verranno sostituite da Carla Gravina e Patrizia Della Rovere e, più tardi ancora, da Brunella Tocci e Marilù Tolo. Il programma è interamente dedicato alla musica. Gli ospiti d’onore, anche quelli non musicali, vengono costretti a cantare in diretta da Mario Riva in ossequio all’impostazione generale della trasmissione. I telespettatori italiani avranno così modo di assistere alle esibizioni canore di attori come Gary Cooper, Jack Palance e Totò, di calciatori e, soprattutto, dei due grandi rivali Fausto Coppi e Gino Bartali costretti a cimentarsi addirittura in duetto.