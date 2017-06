La “prima” della Roman New Orleans Jazz Band

Il 18 giugno 1949 in una street parade per le vie di Roma fa la sua prima apparizione il gruppo che di lì a poco tempo assumerà il nome di Roman New Orleans Jazz Band. Nel mese di settembre registra la colonna sonora del documentario “Il porto di Ancona” e in ottobre, con una formazione composta da Giovanni Borghi, Luciano Fineschi, Marcello Riccio, Ivan Vandor, Franco Nebbia, poi sostituito da Giorgio Zinzi, Bruno Perris, Pino Liberati e Peppino d’Intino, suona in jam session con Louis Armstrong, Jack Teagarden e Earl Hines.

Il nome lo sceglie Armstrong

È proprio Armstrong a dare il nome al gruppo che nel marzo del 1950 incide cinque brani per Parlophon considerati i primi esempi di New Orleans revival italiano. Lo stesso mese si esibisce in una jam session con Bill Coleman e Big Boy Goodie di passaggio a Roma e il 3 giugno 1950 prende parte al 2° Festival Nazionale del Jazz a Milano. Nel dicembre, dopo essere stata diffidata dal continuare a provare in un garage del quartiere romano dei Parioli, inizia a suonare al Mario’s Bar, un locale di via Porta Pinciana di proprietà di Mario Canetti. Il 20 dicembre 1951 il Mario’s Bar chiude e l’orchestra passa alle Pleiadi di via Sistina. Nel gennaio del 1952 è la protagonista del documentario “Il Blues della domenica”, di Valerio Zurlini. Nell’aprile, prende parte al Secondo Salone Internazionale del Jazz di Parigi.

Una storia senza fine…

Nel gennaio e febbraio del 1953 incide undici brani per la Voce del Padrone con Carlo Loffredo al contrabbasso al posto di Pino Liberati. Nell’aprile del 1953 Riccio, Vandor e Zinzi abbandonano l’orchestra e vengono sostituiti dal clarinettista Euclide Zoffoli e dal pianista Tom Fornari. Qualche mese dopo rientrano Riccio, Vandor e Zinzi, ma se ne va Luciano Fineschi, sostituito da Carlo Capodieci. La seduta di registrazione del 17 novembre 1953 sembra l’ultima della storia del gruppo. Carlo Loffredo dà vita a una nuova Roman New Orleans Jazz Band con altri musicisti, salvo il batterista Peppino d’Intino, ma è costretto da una sentenza a ribattezzare il gruppo Seconda Roman New Orleans Jazz Band. La Roman, dopo un periodo di relativa stasi e con il rientro di d’Intino, con Marcello Rosa al trombone, Umberto Cesari al pianoforte al posto di Zinzi e con l’aggiunta di Sergio Battistelli al vibrafono, riprende l’attività suonando al Rugantino di Trastevere. Il nome della Roman New Orleans Jazz Band è destinato a restare per sempre nella storia della musica italiana