Luci buone a Milano, progetto green contro la Co2

Per dare il via alle festività natalizie un’opera illuminotecnica è la nuova e originale immagine di Piazza della Scala, all’insegna della riduzione delle CO 2 .

È questo “Luci Buone a Milano”, il progetto accolto favorevolmente dall’Amministrazione comunale e realizzato da ENGIE Italia, player dell’energia e dei servizi leader nella transizione a zero emissioni di CO 2 , con la collaborazione di Signify, leader nell’illuminazione che ha fornito i corpi illuminanti e la società di Ingegneria I-Dea che ne ha concepito l’installazione luminosa.

L’opera animerà il cuore di Milano dal 5 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.

L’ispirazione che ha consentito di sviluppare il progetto illuminotecnico deriva proprio dal prestigioso Teatro alla Scala, un vero e proprio tempio culturale che sotto il suo soffitto ha ospitato e ospita grandissimi artisti e produzioni. Questo stesso soffitto prende vita in piazza, curvandosi e modellandosi sui passanti e avvolgendoli in uno sfavillio “a impatto zero”.

La struttura realizzata in materiale riflettente amplificato dalla presenza di piccoli punti strass in cristallo e l’installazione di circa 200 metri di tubi LED a basso wattaggio, permettono un risparmio energetico del 65%, pur realizzando un notevole effetto di luci. L’installazione verrà illuminata da barre a led a luce bianca e colorata, che sfruttando un sofisticato sistema di controllo saranno in grado di creare un effetto dinamico, sfumato verso l’alto.

Un progetto, quindi, inspirato alla sostenibilità che sarà arricchito da due iniziative, dedicate ai cittadini, per sensibilizzare sull’impatto ambientale.

Due totem interattivi daranno la possibilità ai passanti, anche grazie al supporto di hostess, di scegliere i “buoni proposti del 2020”. Le buone azioni del nuovo anno, come impegno per una migliore qualità della vita, potranno essere selezionati anche tra i propositi “a zero impatto di CO 2 ”. Inoltre ognuno potrà calcolare la propria “carbon foot print” quotidiana attraverso il calcolatore di CO 2 (test a questo link) progettato da ENGIE. Un gioco, quindi, che animerà la piazza e farà riflettere su quanto “pesiamo sul pianeta” e come possiamo ridurre le nostre emissioni di CO 2 .

Attraverso i display LED dei totem, sarà inoltre possibile fare dei ‘green selfie’, e saranno distribuiti degli eco-cartoncini natalizi e dei flyer con il decalogo dei consigli per un “Natale sostenibile”, dando la possibilità ai cittadini di divertirsi e acquisire maggior consapevolezza. #Piùsiamomenopesiamo sarà l’hashtag dominante.

La struttura luminosa a led ha iniziato a brillare giovedì 5 dicembre alle ore 17:30. E per la sua inaugurazione è stato realizzato un evento aperto alle persone e focalizzato sulla sostenibilità: l’ENGIE Silent Party “Zero decibel x zero CO 2 ”. Piazza della Scala si è trasformata dunque in un’enorme sala da ballo silenziosa, dove i passanti sono stati dotati di speciali cuffie e hanno potuto ballare walzer o disco dance con la regia dal vivo del DJ Filippo Nardi.

Un evento nuovo di entertainment per una piazza a zero inquinamento acustico, a cura di Barbara Garavelli Nani Mocenigo.