Muri sicuri, al Quadraro street art solidale

Torna “Muri sicuri”, due giorni per scoprire la Street Art al Quadraro e raccogliere fondi in particolare per Grisciano, tragicamente colpita dal terremoto del 2016. Giunta alla terza edizione, l’iniziativa di cento guide di Roma approda a un’edizione tutta al femminile. Sabato 16 e domenica 17 marzo 2019 le guide accompagneranno i visitatori, grandi e piccoli, ad esplorare le opere di street art nel quartiere romano che da qualche anno è diventato uno splendido museo a cielo aperto grazie al progretto M.U.Ro. I muri dipinti dal vivo saranno due, a Via Fabrizio Luscino 14 e a via Selinunte 49, così come le artiste: Alice Pasquini e Alessandra Carloni.

Muri sicuri, un connubio di bellezza e solidarietà

I partecipanti potranno assistere dal vivo alla creazione delle due opere che verranno realizzate proprio grazie a più cento guide professioniste che hanno deciso di finanziarle e ai condomini dei palazzi che hanno voluto offrire le facciate all’iniziativa. Certe che bellezza e solidarietà possano convivere e trasformare il grigio in arte e i cittadini in protagonisti, tutte le organizzatrici e le artiste puntano a replicare il successo delle edizioni precedenti e raccogliere tantissime donazioni grazie alla generosità dei partecipanti.

Muri sicuri, le visite al Quadraro

Le visite, della durata di un’ora e trenta circa, saranno su donazione. Il ricavato sarà destinato direttamente al conto corrente dell’Associazione “Amici di Grisciano”.

Orari visite (prenotazione obbligatoria):

10.00, 11.00 e 12.00 mattina (partenza dell’ultima visita)

14.30 – 15.15 – 16.00 pomeriggio (partenza dell’ultima visita)

Punto di partenza delle visite:

Parco di Monte del Grano (ingresso su via Asconio Pediano)

Orari laboratori con bambini (prenotazione obbligatoria): Mattina: 11.00 e Pomeriggio: 15.30 presso CSOA Spartaco, via Selinunte 57

Modalità di partecipazione:

È necessaria la prenotazione sul sito www.murisicuri.it o via email a murisicuri@gmail.com

Per maggiori informazioni www.facebook.com/ murisicuri/ oppure www.murisicuri.it

Domenica 17 Marzo dalle 17.30 alle 20.00, presso il CSOA SPARTACO, via Selinunte 57 si svolgerà un incontro finale. Parteciperanno le due artiste, Paolo Masini per il Roma Best Practise, Domenico di Odoardo di Sikkens, Fabrizio Filabozzi dell’Associazione Amici di Grisciano e Valerio Valentini autore del testo “Gli 80 di Camporammaglia”, vincitore del Premio Campiello Opera Prima.

L’artista Alessandra Carloni, nasce a Roma nel 1984, dove vive e lavora. Si diploma all’Accademia di Belle Arti di Roma nel 2008 con la cattedra di Celestino Ferraresi e si laurea nel 2013 in Storia dell’arte contemporanea, presso l’Università “La Sapienza”. Dal 2009 inizia la sua attività come pittrice e artista, esponendo in personali e collettive in gallerie di Roma e in altre città italiane, vincendo diversi premi e concorsi. In parallelo inizia la sua attività anche come street artist, realizzando opere murali a Roma, Milano, Firenze, Torino, Marsala, Sulmona, Savona, Venezia, Rovigo, Lussemburgo e Caserta e vincendo premi e riconoscimenti.

Il suo sito è http://alessandracarloni. com/nuovosito/

Il suo profilo FB è: https://www.facebook.com/ alessandra.carloni

L’artista Alice Pasquini: in arte Alicè. Nata a Roma nel 1980. Street artist, illustratrice e scenografa, ha studiato pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, poi in Spagna con un Master of Arts all’Università Complutense e un corso di animazione presso l’Ars Animation School di Madrid. Artista poliedrica, ha sperimentato diverse tecniche, generi e modalità espressive. Alice sui muri racconta di donne lontane dallo stereotipo donna-oggetto e realizza installazioni con materiali inconsueti. Ha lavorato a Sydney, Mosca, Singapore, Amsterdam, Londra, Berlino, Oslo, New York, Buenos Aires, Yogyakarta, Barcellona, Copenhagen, Marrakech, Saigon, Roma e Napoli. Ha esposto al Saatchi Gallery, all’Ambasciata Americana di Roma, al MACRO – Museo di Arte Contemporanea di Roma, al Mutuo Centro de Arte Barcellona, all’Espace Pierre Cardin. E’ inserita nell’Enciclopedia Treccani online.

Il suo sito è: https://www.alicepasquini. com/it/

Il suo profilo FB è https://www.facebook.com/ Alice.Pasquini.Art/