Pra’ delle Torri il miglior Centro Vacanze

È il Centro Vacanze Pra’ delle Torri di Caorle, nota località turistica in provincia di Venezia, ad aggiudicarsi il titolo di Miglior Campeggio-Villaggio per Famiglie del 2017, il riconoscimento annuale di settore, assegnato nell’ambito dei Certificati di Eccellenza KoobCamp 2017.

Pra’ delle Torri di Caorle premiato per qualità

Per aggiudicarsi il certificato Family 2017 di KoobCamp ( www.koobcamp.com ), il network specializzato nelle vacanze en plein air con portali di riferimento come Campeggi.com ( www.campeggi.com ), la struttura veneta ha superato l’accesa concorrenza di altre strutture di eccellenza in fatto di servizi per le famiglie. Al termine di un’attenta valutazione da parte degli esperti KoobCamp, che si sono avvalsi anche dei moderni strumenti di analisi della web reputation, il Centro Vacanze Pra’ delle Torri di Caorle è risultato vincitore con la seguente motivazione: “Situato in una località simbolo del turismo en plein air in Italia, per i turisti di casa nostra e stranieri, il Centro Vacanze Pra’ delle Torri di Caorle è un ‘luna park’ per grandi e bambini, grazie alla presenza di servizi che spaziano dal parco acquatico alle aree giochi e sport, passando per il mini club, gli show e le attività commerciali, senza dimenticare la spiaggia attrezzata e il campo da golf 18 buche”.

Pra’ delle Torri di Caorle insignito di targa ed adesivo

da KoobCamp

Il Centro Vacanze Pra’ delle Torri di Caorle (VE) sarà insignito di targa e adesivo che KoobCamp riserva al Miglior Campeggio- Villaggio Family 2017, mentre alle altre nove strutture nella Top Ten andrà il Certificato di Eccellenza Family che ne attesta le qualità specifiche. I 10 migliori Camping per Famiglie 2017 (in ordine casuale, vincitore a parte):

Centro Vacanze Pra’ delle Torri Caorle (VE), in Veneto – VINCITORE

Don Antonio Camping Village Giulianova (TE), in Abruzzo

Villaggio dei Fiori a Sanremo (IM), in Liguria

Camping Village 4 Mori Muravera (CA), in Sardegna

Camping Scarabeo a Santa Croce Camerina (RG), in Sicilia

Il Gabbiano Camping Village a Orbetello (GR), in Toscana

I Pini Family Park a Fiano Romano (RM), nel Lazio

Porto Cesareo Camping a Porto Cesareo (LE), in Puglia

Villaggio Camping Capo Ferrato a Muravera (CA), in Sardegna

Campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda (VR), in Veneto

L’annuncio dei Migliori Campeggi-Villaggi Family 2017 arriva dopo il premio Art City per le strutture vicine alle città d’arte e precede i seguenti Certificati di Eccellenza: Pet Friendly, Wellness, Glamping, Aquapark, Restaurant, Sport, Wi-Fi e Accessibile. I certificati, assegnati annualmente, rappresentano un premio agli sforzi fatti dalle strutture per andare incontro alle esigenze dei turisti e uno strumento al servizio dei turisti stessi, per una migliore organizzazione delle proprie vacanze.