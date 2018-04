Primavera Sound 2018: dal 30 maggio al 3 giugno

La primavera tarda ad arrivare è vero ma il Primavera Sound si avvicina.

L’annuncio delle date e della line up di uno dei più attesi festival internazionali di musica è arrivato già qualche mese fa, puntuale come sempre.

Meno due mesi al grande appuntamento con la musica del Primavera Sound ma per molti il conto alla rovescia è cominciato già molto tempo prima. Quest’anno infatti sono tantissime le sorprese per gli appassionati del grande festival di musica di Barcellona, presente in Spagna dal 2001.

Più di duecento artisti con ospiti d’eccezione per questa edizione 2018: Nick Cave & The Bad Seeds, Björk, Sylvan Esso, The War on Drugs, Art Ensemble of Chicago, The Zephyr Bones, The National, Artic Monkeys, Lorde, sono solo alcuni dei grandi nomi che parteciperanno. Insomma un parterre d’eccezione a cui è impossibile mancare.

Primavera Sound, Barcellona 2018

Da mercoledì 30 maggio a domenica 3 giugno

Appuntamento a Barcellona il 30 maggio!

Per tutte le informazioni e il programma potete visitare il sito https://www.primaverasound.com/index