QC Terme riapre la vasca panoramica di Bagni di Bormio

Saranno Gino Paoli, uno dei più importanti e celebrati cantautori del panorama italiano, e il pianista jazz Danilo Rea, musicista di fama internazionale, a celebrare, con un concerto gratuito e aperto al pubblico, la riapertura della storica vasca panoramica dei QC Terme Bagni Vecchi di Bormio.

QC Terme riapre la vasca panoramica a Bagni Vecchi di Bormio

Lo storico evento avverrà il prossimo giovedì 6 luglio, alle ore 18.30 e la stessa infinity pool, con la sua spettacolare vista sulla valle, sarà il palcoscenico d’eccezione di questa sensazionale occasione per riscoprire e ammirare, nella sua nuova veste, una delle prime vasche termali nelle quali è stata praticata la balneoterapia moderna e diventata un bene storico per tutta la comunità. Le iniziative di marca QC Terme segnano così un ulteriore passo in avanti celebrando non solamente un pezzo della propria storia ma offrendo una concreta testimonianza del valore culturale che questo gruppo termale ha rappresentato e rappresenta per il nostro Paese. Da questo punto di vista, il coinvolgimento di due tra i più grandi nomi della musica italiana costituisce un altro pezzo importante della volontà di QC Terme di distinguersi nel panorama nostrano scegliendo l’eccellenza e la qualità come cardini distintivi dell’offerta al pubblico. Non solamente i turisti e i residenti, quindi, ma anche gli ospiti della struttura valtellinese potranno assistere così a questo evento dagli spazi esterni dei Bagni Vecchi e celebrare con QC Terme le sue origini, le sue radici, il suo cuore e il suo coraggio di rivoluzionare il mondo termale. La nota Maison de Champagne Veuve Clicquot, una delle più grandi case produttrici di champagne al mondo, proporrà per l’occasione un cocktail in esclusiva per QC TERME con Veuve Clicquot Rich, il primo Champagne creato per la mixologia dando vita a EVERGREEN, un cocktail dal sapore di montagna, con saporite bacche di ginepro e il dolce profumo dei fiori di Nigritella.