roadtogreen: da vecchi scontrini un abito alla moda

Si è tenuta a Roma lo scorso 10 ottobre la cerimonia di premiazione dell’edizione 2019 di #roadtogreen, il contest organizzato dall’Associazione per la sostenibilità ambientale, Road to green 2020, in collaborazione con l’Accademia del Lusso di Roma. Il contest ha l’obiettivo di stimolare le menti creative nel pensare a soluzioni che possano rendere il futuro più sostenibile.

Molti i progetti pervenuti al vaglio della giuria, che, come hanno affermato Barbara Molinario, Presidente di Road to green 2020, e Laura Gramigna, Direttrice dell’Accademia del Lusso di Roma, ha faticato a dover selezionare una sola proposta, ma alla fine è stata espressa una preferenza unanime per il lavoro presentato dal giovane creativo Mario Celentano, “Disposofobia”, ovvero, un’idea di outfit, indossato da lui stesso, e di creazioni moda, partendo da scontrini e ricevute fiscali.

L’idea dalla quale è partito Mario Celentano, ventunenne della provincia di Napoli, è quella che oggi la società tutta sia affetta da una forma di disposofobia, la tendenza compulsiva ad accumulare oggetti materiali di cui non abbiamo bisogno e che talvolta, addirittura, possono essere anche nocivi. Una collezione moda che vuole essere un urlo contro il consumismo. Una provocazione che punta ad accendere l’attenzione sul tema e per sensibilizzare sulla questione dell’impatto ambientale che l’industria del fashion comporta ogni anno.

Il lavoro presentato dal giovane stilista campano ha colpito i giurati al punto tale che, oltre ad aggiudicarsi il primo posto del contest, ricevendo un voucher per un corso di alta formazione presso l’Accademia del Lusso di Roma, ha ottenuto anche le menzioni speciali da parte di Salvo Cagnazzo, che lo intervisterà raccontandone i progetti per il suo magazine Uozzart, e da parte di Ino Mantilla, che ospiterà Mario Celentano e le sue creazioni, in occasione della prossima edizione di M.I.A. – Moda Incontro Aperto, del quale è ideatrice ed organizzatrice insieme a Maurizio Passeri. “Disposofobia” è, inoltre, stata molto apprezzata anche dalla moderatrice dell’evento, Janet De Nardis, conduttrice tv, fondatrice e direttrice artistica di Roma Web Fest, ed esperta di moda.