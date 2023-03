3 mete per fare Ecoturismo in Slovenia

La Slovenia è uno dei Paesi europei ideali per una vacanza sostenibile. Parchi naturali, riserve e natura incontaminata popolata da flora e fauna eterogenee fanno da scenografia ad una delle più belle mete europee per fare ecoturismo.

Da menzionare, tra i vari punti di interesse della Slovenia, ci sono sicuramente i parchi. Vediamo dunque 3 dei parchi nazionali sloveni più interessanti e attrattivi per concedersi una vacanza totalmente green.

Il Parco Nazionale di Triglav

Una delle mete più gettonate per fare ecoturismo in Slovenia è sicuramente il Parco Nazionale di Triglav. Situato nella zona nord-occidentale della Slovenia, il Parco Nazionale di Triglav è anche il più esteso e il più storico della regione slovena. La maggior parte del parco si estende nel territorio del comune di Bovec dove si trovano la parete Loška Koritnica e le valli Trenta, Bavšica, Soča, Lepena, Zapoden e Zadnjica. Una passeggiata all’interno di questo luogo meraviglioso può dare l’opportunità di ammirare inoltre le Alpi Giulie, valli glaciali e fiumi cristallini.

La natura incontaminata che ne fa da sfondo lo rende un luogo ideale per coloro che amano attività escursionistiche, arrampicate e sport come rafting, canyoning e mountain bike.

È inoltre possibile ammirare diverse specie di fauna selvatica come lupi, orsi, cervi e molte tipologie di uccelli. Le regole per i turisti che visitano il Parco Nazionale di Triglav sono molto rigide: è necessario rispettate le tradizioni e lo stile di vita della gente del luogo, restare in silenzio per non agitare gli animali, non raccogliere fiori o andare in bici per i sentieri e tenere i cani al guinzaglio.

Tutto questo per non turbare la naturale tranquillità del luogo fatto anche di villaggi tradizionali e rifugi dal sapore montano dove poter scoprire la cultura e la tradizione slovena anche dal punto di vista della gastronomia locale.

Ecoturismo in Slovenia: Parco Regionale

di Skocjan

Un’altra meta di grande interesse per il turismo ecosostenibile in Slovenia è il Parco Regionale di Skocjan, situato nella zona sud-occidentale del Paese e famoso per la sua grotta che è stata dichiarata, sin dal 1986, Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Si tratta di una grotta dalle dimensioni davvero impressionanti (è lunga ben 6.200 metri e profonda 223 metri), all’interno della quale è possibile percorrere gallerie e caverne, costeggiare il fiume sotterraneo e ammirare stalattiti, stalagmiti e cascate sotterranee.

Inoltre, l’inconfondibile biodiversità di flora e fauna presente in questo habitat rappresenta il valore aggiunto del parco.

Le grotte di Škocjan e l’intero parco sloveno vantano la tutela e la protezione più assoluta, volta a mantenere questo tesoro naturale nella sua forma più genuina. Sono tante le attività e le escursioni che è possibile effettuare all’interno del parco tra cui la visita alle grotte di Škocjan, la visita delle grotte Mariničeva jama, Mohorčičeva jama e Mala dolina, la visita della collezione etnologica nel J’kopinovem skedenj e deliziose esperienze gastronomiche.

Il Parco Naturale del Lago di Bohinj

Altro gioiello naturale della Slovenia, il Parco Naturale del Lago di Bohinj rappresenta una delle mete più attrattive per fare ecoturismo. Il lago di Bohinj ha origini glaciali e si estende per 4.350 metri in lunghezza e 1.250 metri in larghezza, una grandezza davvero notevole. Le sue acque fresche e cristalline, circondate da un paesaggio incontaminato, permettono di vivere esperienze di relax a totale contatto con la natura. Il famoso lago alpino di Bohinj è anche il luogo ideale per fare sport acquatici come il kayak, la canoa, la vela e il nuoto. Inoltre, il paesaggio circostante offre interessanti opportunità per il trekking, l’arrampicata, la mountain bike e l’osservazione della fauna selvatica. Da menzionare anche la presenza di una chiesetta medievale intitolata a “San Giovanni Battista” che custodisce preziosi affreschi del XV e XVI secolo e la statua del glorioso Zlatorog, il camoscio dalle corna d’oro protagonista di una famosa leggenda slovena.

Infine, fattorie tradizionali dove si possono gustare i prodotti locali come i formaggi e le marmellate completano le attrazioni del Parco Naturale del Lago di Bohinj.

Suggerimenti utili per muoversi in Slovenia

Raggiungere la Slovenia in auto dall’Italia è sicuramente il modo migliore per visitarla in lungo e in largo sostando nei punti di interesse che più catturano l’attenzione di turisti e visitatori di ogni luogo. Per circolare in auto lungo le strade della Slovenia è necessario pagare i pedaggi acquistando la vignetta online. Non solo coloro che scelgono una permanenza in Slovenia ma anche coloro che vi transitano soltanto sono obbligati all’acquisto della vignetta. Tuttavia, è possibile consultare la mappa per evitare la vignetta in Slovenia e percorrere strade e percorsi alternativi che, oltretutto, permettono di scoprire e ammirare paesaggi e zone meno conosciute proprio perché esterne agli itinerari in cui sono presenti i pedaggi autostradali.

La Slovenia è uno dei luoghi più belli per concedersi una vacanza all’insegna della natura e della sostenibilità e poter contare su percorsi che permettono, oltretutto, di risparmiare anche sui pedaggi obbligatori renderà la vacanza ancora più piacevole.