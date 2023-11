John La Barbera, arrangiatore di classe

Il 10 novembre 1945 a Warsaw, New York, nasce il trombettista, pianista, compositore e arrangiatore John La Barbera.

Buddy Rich e il gusto della trascrizione

Fratello di Joe e Pat, inizia a suonare con i fratelli a cinque anni approfondendo poi lo studio in istituti come il Berklee. Dopo il periodo scolastico, durante il quale dirige la banda della scuola, nel 1968 viene scritturato dall’orchestra di Buddy Rich e partecipa a una tournée in Inghilterra con il cantante Tony Bennett. Entra poi a far parte dell’orchestra di Glenn Miller, diretta da Buddy De Franco, in una tournée europea durante la quale trascrive e arrangia i vecchi brani di Miller. Al ritorno viene scritturato da Buddy Rich che lo utilizza come arrangiatore per tre anni.

Tra composizione e arrangiamento

Negli anni successivi lavora come arrangiatore per Woody Herman e Count Basie imponendosi come uno dei più interessanti giovani in questo campo, soprattutto per la sua capacità di ispirarsi alle radici tradizionali. Come trombettista, invece si ispira ai più noti hard boppers. Dagli anni Ottante del Novecento lavora principalmente come compositore e arrangiatore. Dal 1988 al 1991 dirige vari gruppi jazz alla Cornell University di Ithaca. Nel 2004 il suo On the Wild Side ottiene la nomination per il premio Grammy come miglior album di orchestra jazz di grandi dimensioni.