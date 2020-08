Al Morgan, il contrabbasso di Cab Calloway

Il 19 agosto 1908 nasce a New Orleans, in Louisiana il contrabbassista Albert Morgan destinato a diventare famoso con il nome di Al Morgan.

Le prime scritture

Nel 1918, dopo aver studiato il clarinetto e la batteria è passato al contrabbasso, prendendo lezioni da Simon Marrero. I suoi primi ingaggi li ottiene grazie al fratello Isaiah. Nel 1923 suona in Florida con il trombettista Lee Collins e in seguito, sempre in Florida, con il trombettista Mack Thomas e i Pensacola Jazzers. Successivamente torna a New Orleans con i Davey Jones’ Astoria Stutters. Nel 1925 entra a far parte dell’orchestra del pianista Fate Marable con il quale resta per quattro anni. In questo periodo si dedica anche a perfezionare la sua tecnica con studiando con il contrabbassista Cecil Scott di St. Louis. Nel 1929 lasciato Marable entra a far parte della Jones-Collins Astoria Hot Eight e nel 1930 suona con Otto Hardwick all’Hot Feet Club di New York.

Il successo e la popolarità con Calloway

Dopo un breve passaggio nell’orchestra di Vernon Andrake nel giugno del 1932 entra a far parte dell’orchestra di Cab Calloway con la quale diventa popolarissimo e rimane ben quattro anni fino alla primavera del 1936. Successivamente prima forma una propria poi suona brevemente con Fats Waller prima di entrare nell’orchestra di Les Hite. Vagabondo e inquieto suona poi con Zutty Singleton, Louis Jordan e soprattutto con Sabby Lewis. Alla fine degli anni Cinquanta si trasferisce in California dove suona con Joe Darensbourg, Jack McVea, Nellie Lutcher, Buddy Banks e molti altri. con il quale si è esibito al Tudor Inn a Norwalk in California. Muore a Los Angeles il 14 aprile 1974.