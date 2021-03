Chi ha ucciso Ilaria e Miran?

Il 20 marzo 1994 è una domenica ed è anche l’ultimo giorno per i militari italiani in Somalia. Le truppe italiane impegnate in Somalia in una spedizione con il mandato dell’ONU stanno infatti per lasciare il paese africano.

L’attesa e la telefonata

Tra le persone in attesa del rientro del contingente italiano dalla Somalia ci sono anche Giorgio e Luciana, i genitori di Ilaria Alpi, una giornalista della Rai inviata del TG3. Sono tranquilli anche perché alle 12,30 la loro figlia ha telefonato per rassicurarli. Alle 15 il telefono squilla di nuovo. Risponde Luciana. All’altro capo della linea c’è una collega di Ilaria, la giornalista del Tg3 Bianca Berlinguer che, disperata, le comunica che Ilaria è morta a Mogadiscio, uccisa insieme al suo collega Miran Hrovatin.

Una lunga battaglia per la verità

La notizia è già stata diffusa dal Tg di Italia-1 Studio Aperto e dall’Agenzia Ansa. Da questo momento comincia la lunga battaglia solitaria di Giorgio e Luciana Alpi per capire come e perché è stata uccisa la loro figlia. Le ragioni e la dinamica della morte sembrano destinate a restare avvolte nel mistero, anche se da più parti si sospetta che i due siano stati uccisi per occultare le prove di un traffico d’armi, di rifiuti o peggio. Non avranno mai una risposta. Entrambi infatti moriranno senza conoscere la verità né l’identità degli assassini. Alla vicenda i Gang dedicano nel 1997 il brano Chi ha ucciso Ilaria Alpi?