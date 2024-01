E’ Veganuary: 31 giorni di alimentazione sostenibile

By

E’ Veganuary, l’iniziativa a livello globale — promossa in Italia dall’organizzazione per i diritti animali Essere Animali — che accompagna le persone a provare un’alimentazione vegetale con ricette e consigli quotidiani completamente gratuiti.

E ogni anno sono sempre di più gli iscritti: sono trascorsi 10 anni dal lancio di Veganuary e da allora milioni di persone provenienti da quasi tutti i Paesi del mondo hanno deciso — per motivi legati all’ambiente, agli animali o alla salute — di ridurre o eliminare per almeno un mese all’anno carne, pesce e derivati. Partito da un semplice tavolo da cucina nello Yorkshire, Veganuary è diventato un vero e proprio fenomeno globale. A gennaio 2023 sono state oltre 700 mila le persone in tutto il mondo che hanno deciso di aderire all’iniziativa.

«La partecipazione e l’influenza di Veganuary continua a crescere ogni anno di più, anche in Italia, ed è entusiasmante vedere come la consapevolezza dell’impatto che i sistemi alimentari hanno sul Pianeta, la nostra salute e la vita degli animali, stia crescendo. Scegliere un’alimentazione a base vegetale non vuol dire isolarsi o fare rinunce e Veganuary riesce a dimostrarlo al meglio, creando un senso di comunità e mostrando l’enorme varietà di piatti che è possibile preparare mangiando vegetale», afferma Brenda Ferretti, campaigns manager di Essere Animali, partner ufficiale per l’Italia della campagna globale.

Anche quest’anno numerose star internazionali hanno aderito alla campagna, che nel tempo ha visto la partecipazione come testimonial dell’attore Joaquin Phoenix, l’attrice di Harry Potter Evanna Lynch e la star di Downton Abbey Peter Egan. Anche la cantante Billie Eilish, nel 2023, ha dato il suo supporto all’iniziativa.

In Italia anche quest’anno sono moltissimi gli influencer e i content creator che sosterranno l’iniziativa: parliamo del duo Di Pazza, seguiti da oltre 130 mila persone e autori di ricette vegetali adatte a tutti i gusti, Charley e Anna, con oltre 400 mila follower, proprietari di un rifugio per animali e di un agriturismo, Mrs Veggy, che con le sue ricette veg e spesso gluten-free ha conquistato oltre 175 mila persone, e infine l’immancabile Silvia Goggi, medico specialista in scienze dell’alimentazione, co-fondatrice dell’app Planter e autrice di numerosi libri sull’alimentazione a base vegetale che parteciperà con consigli e video speciali.

Novità di quest’anno è poi un ricettario speciale destinato esclusivamente a chi si iscrive a Veganuary che raccoglie le ricette preferite di diverse personalità del mondo dello sport, cantanti, giornalisti e creator che si sono fatti promotori e promotrici di una scelta vegan o vegan friendly. Tra questi ci sono: Florencia Di Stefano-Abichain, speaker radiofonica e conduttrice, Rosita Celentano, attrice e conduttrice televisiva, il duo comico Le Coliche, la giornalista Roberta Ferrari e sua figlia Iris Ferrari, youtuber.

Non mancano le aziende che sosterranno l’iniziativa con il lancio di nuove opzioni a base vegetale e offerte sui loro prodotti veg e che quest’anno sono un centinaio. Il lancio ufficiale avverrà l’1 gennaio 2024, ma è già possibile iscriversi al sito www.veganuary.it, selezionare la data di inizio prescelta (scegliendo l’1 gennaio si avrà la possibilità di cominciare la challenge vera e propria) e ricevere così gratuitamente per 31 giorni ricette e consigli per provare un’alimentazione completamente vegetale, sana e gustosa.