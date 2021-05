Elek Bacsik, il chitarrista giramondo

Il 22 maggio 1926 nasce a Budapest il chitarrista Elek Bacsik. Il suo primo strumento è il violino che studia fin da giovane nel conservatorio della sua città natale.

Instancabile giramondo

Nel 1945 lascia il violino per la chitarra, strumento per il quale si rivela immediatamente molto dotato. Instancabile giramondo nel 1949 se ne va per la prima volta dall’Ungheria, si trasferisce in Svizzera ed entra nel gruppo diretto dal trombettista Hazy Osterwald, del quale all’epoca fanno parte musicisti di grande importanza come il clarinettista Ernst Hoellerhagen e il bassista Sonny Lang. All’inizio degli anni Cinquanta, si trasferisce in Italia e per un breve periodo entra a far parte del gruppo di musica leggera diretto da Renato Carosone. Successivamente se ne va prima in Spagna e poi in Portogallo.

Eclettico e di grande temperamento

Nel 1959 arriva a Parigi dove inizia a suonare al Mars Club, uno dei locali più in voga della zona degli Champs-Elysées, in compagnia di Michel Gaudry al contrabbasso e Art Simmons al pianoforte. Rimane a Parigi per vari anni, suonando e incidendo con i batteristi Kenny Clarke e Daniel Humair e i contrabbassisti Pierre Michelot e Michel Gaudry. Negli anni successivi torna in Italia dove prende parte a varie manifestazioni jazzistiche. Musicista eclettico dotato di grande temperamento ha uno stile originale che non si sottomette né all’influenza dei grandi chitarristi americani e né a quella di Django Reinhardt. Muore il 14 febbraio 1993 a Glen Ellyn nell’Illinois.