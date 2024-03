Ernest “Bass” Hill, dal palco alla rappresentanza sindacale

Il 14 marzo 1900 nasce in Pennsylvania il contrabbassista (e suonatore di tuba) Ernest Hill, soprannominato “Bass”.

Un inizio precoce

Della sua infanzia si sa poco ma il suo inizio deve essere stato precoce, visto che le cronache lo raccontano in attività sin dai primi anni Venti. Di certo Bass Hill fa parte dell’orchestra di Claude Hopkins prima di venire in Europa nel 1925 per accompagnare Josephine Baker e la sua rivista. Tornato negli Stati Uniti suona ancora con Claude Hopkins tra il 1926 e il 1928 e successivamente fa parte delle orchestre di Le Roy Smith, Eugene Kennedy e dei Brownies di Bill Brown. Negli anni Trenta viene scritturato da alcune delle migliori orchestre del momento. Nel 1930, per esempio, suona con Chick Webb, nel 1931, 1933 e 1934 in varie occasioni si esibisce con Benny Carter, nel 1933 suona con Rex Stewart allo Empire Ballroom di New York e nel 1935 con Willie Bryant prima di tornare in Europa al seguito della formazione guidata da Bobby Martin.

Rappresentante sindacale

Nel decennio successivo suona a New York con Zutty Singleton. Nell’estate del 1943 è brevemente al fianco di Louis Armstrong e quindi ancora con Claude Hopkins fino al 1944. Suona per qualche mese con Cliff Jackson e dalla fine del 1945 va in tour con Herbie Kat Cowens. Dopo la seconda guerra mondiale torna in Europa per esibirsi al fianco di Bill Coleman in Svizzera e in Italia e con Big Boy Goudie in Germania. Nei primi anni Cinquanta viene scritturato da Happy Cauldwell. A partire dal 1954, pur senza smettere di suonare, privilegia il suolo di rappresentante sindacale della sua categoria visto che diventa delegato dell’ufficio di New York dell’American Federation Of Musicians. Muore a New York il 16 settembre 1964.