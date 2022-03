Fiction Plane, il gruppo del figlio di Sting

L’11 marzo 2003 la MCA pubblica l’album Everything will never be ok dei Fiction Plane. Chi sono i Fiction Plane? Sono una band londinese composta, dal chitarrista e cantante Joe Sumner, dal bassista Dan Brown e dall’altro chitarrista Seton Daunt che fino a pochi mesi prima dell’uscita del disco si esibiva nei locali con il nome di Santa’s Boyfriend.

L’informazione come propaganda

Il disco punta il dito sull’assurdità della guerra e prende posizione contro il conflitto in Irak. Una canzone in particolare, Soldier machismo, affronta il tema dell’informazione divenuta propaganda politico–militare con lo scopo di confondere le coscienze. I temi affrontati, con l’aggiunta di un breve tour proprio negli Stati Uniti attraversati dalla campagna bellicista di Bush, hanno acceso i riflettori dei media su questi tre ragazzi che non nascondono dal punto di vista musicale di essere figli di molte influenze incrociate.

Figlio d’arte

La curiosità dei media, però, ha trovato un altro argomento su di loro, decisamente inatteso e sorprendente. Incuriositi dall’omonimia, i magazine musicali si sono accorti per primi che il ventiseienne leader della band, Joe Sumner è figlio d’arte. Suo padre si chiama Gordon Sumner, ma è conosciuto in tutto il mondo con il nome di Sting. La notizia ha fatto rapidamente il giro del globo e il vecchio (si fa per dire) genitore sembra non sia rimasto indifferente all’exploit del figlio, soprattutto perché ottenuto “quasi di nascosto da papà”. Da parte sua, in verità, Joe non affronta volentieri l’argomento, nel timore di rimanere prigioniero dell’ingombrante figura paterna. E a chi insiste ricorda che la sua infanzia è stata caratterizzata dall’avversione per la musica provocata dall’obbligo di frequenza a noiose lezioni di pianoforte. E per non lasciare dubbi sulla sua ispirazione aggiunge «Se non avessi incontrato sulla mia strada lo ska degli Specials e il grunge dei Nirvana probabilmente non sarei qui»