Greencare School, 2.600 libri donati per progetti sul verde

Per il terzo anno consecutivo l’Associazione Premio GreenCare Aps entra nelle Scuole primarie dell’Area Metropolitana di Napoli. Lo fa attraverso la favola “La Villa Comunale di Napoli salvata dai bambini” (L’Isola dei Ragazzi edizioni), per far nascere, crescere e radicare nelle future generazioni un senso civico più orientato alla cura dei beni comuni green. Il volume è scritto ed illustrato da Cecilia Latella, con alcuni disegni di Caterina Coppola, alunna undicenne di Acerra. L’iniziativa rientra nell’ambito della terza edizione del progetto GreenCare School.

Anche quest’anno la favola è ambientata in un luogo storico. Dopo il Chiostro monumentale di Santa Chiara (“Dalla parte del vento”) e l’Orto Botanico di via Foria (“La camelia di Carolina”), ora tocca alla Villa Comunale di Napoli. Un giardino storico, protetto da più tutele, ma anche un parco pubblico e di quartiere, per il quale Carolina e Marcello, i protagonisti della storia, assieme ai Docenti, compagni di classe e genitori s’impegnano in un’azione di cura e valorizzazione delle aree verdi presenti, coinvolgendo anche la cittadinanza. Il libro è completato da un approfondimento sul valore botanico della Villa Comunale, scritto da Alessandra Vinciguerra, presidente della Fondazione Walton e direttore de I Giardini La Mortella (Ischia), una scheda sugli Alberi Monumentali presenti nel giardino ed è corredato dal Regolamento per la sua fruizione, redatto dal Comune di Napoli.

“Il libro è stato donato gratuitamente a 2.600 studenti di tutta l’Area Metropolitana di Napoli: Mugnano, Sorrento, Acerra, Casoria, Quarto, Somma Vesuviana e Cimitile ma anche alunni di scuole con sede a Napoli nei Quartieri Spagnoli, Posillipo, San Giovanni a Teduccio ed a Scampia, e finanche l’Istituto Penitenziario Minorile di Nisida. Una platea di grandissimo valore per ampiezza che leggerà la favola e produrrà lavori. I progetti finalisti saranno premiati nel corso di una Cerimonia pubblica in programma per giovedì 21 maggio 2020, presso il Teatro dei Piccoli di Fuorigrotta (ore 9.00 – 13.30).

Il GreenCare School è la sezione del Premio GreenCare dedicata alle Scuole Primarie dell’Area Metropolitana di Napoli (www.premiogreencare.org). Ha il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Reginale per la Campania. In un triennio ha raggiunto circa settemila alunni, trecento docenti ed un centinaio di Scuole, comprendendo anche i pazienti della pediatria oncologica che svolgono il day hospital all’Ospedale Santobono – Pausilipon.