Harold “Buddy” Weed, pianista, compositore e arrangiatore

Il 9 gennaio 1918 a Ossining, New York, nasce il pianista e compositore Harold Weed detto “Buddy”.

Gli inizi con Teddy Powell

Weed inizia a dedicarsi agli studi musicali da ragazzo, sotto la guida di una sorella maggiore che è insegnante di musica. Nel 1940 ottiene il suo primo importante ingaggio nell’orchestra di Charlie Spivak, ma poco tempo dopo entra a far parte della formazione di Teddy Powell, con la quale ha modo di mettersi in luce sia come pianista sia, soprattutto, come abile arrangiatore. Per esempio, l’arrangiamento di Here’s My Heart, registrata da Powell nel gennaio del 1941, è opera sua. Nel 1942 suona nell’orchestra di Paul Whiteman, con la quale registra altri dischi per la Capitol, tra cui I Found A New Baby, che contiene una sua buona parte solistica.

Tra radio e orchestre

Alla metà degli anni Quaranta entra a far parte dello staff musicale della stazione radio ABC di New York, pur continuando a suonare e a incidere alla testa di una sua orchestra, con la quale, peraltro, si dedica più alla musica leggera che al jazz. Nel corso degli anni Cinquanta si riaggrega frequentemente all’orchestra di Paul Whiteman, in veste di pianista-arrangiatore e nel 1956 prende parte ad una storica seduta d’incisione per la Grand Award, avendo come illustri partner Jack Teagarden, Tommy e Jimmy Dorsey, Bobby Byrne, George Barnes e Johnny Mercer. A partire dagli anni Settanta del secolo scorso si dedica prevalentemente al lavoro di composizione e di arrangiamento per conto di vari leader, continuando, sia pure saltuariamente, a esibirsi come pianista-solista. Muore il 25 maggio 1997.