Il 4 settembre 1972 durante un concerto in Texas dei britannici Wishbone Ash scoppia una rissa tra il pubblico per motivi banali che si allarga e finisce per coinvolgere qualche centinaio di spettatori.

Un occasione per regolare i conti

Quando l’intervento del servizio d’ordine, sia pur a fatica, riesce a riportare la calma sul terreno resta il corpo di un giovane. È italoamericano e si chiama Francesco Caruso. I ragazzi della band, che hanno seguito con sgomento l’esplosione di violenza, restano sconvolti dalla notizia. Il giorno dopo i giornali conservatori partono all’attacco: la responsabilità è della violenza della musica degli Wishbone Ash e della loro carica aggressiva sul palco. La morte del ragazzo offre l’inaspettata occasione agli ambienti reazionari statunitensi per regolare i conti con un gruppo di cui fa parte il chitarrista Ted Turner, sospettato di simpatie estremistiche per la sua amicizia con John Lennon che l’ha voluto al suo fianco nella registrazione di Imagine.

Poco amati dallo show-businnes, molto amati dal pubblico

Poco amati dallo show-businnes americano e un po’ snobbati in patria, nonostante i discreti, ma non eccezionali, risultati commerciali, gli Wishbone Ash registrano sempre una grande partecipazione di pubblico ai loro concerti. In quel periodo la band formata dal batterista Steve Upton, dal bassista Martin Turner e dai chitarristi Andy Powell e Ted Turner sta vivendo un momento magico con la pubblicazione di Argus, che vincerà il premio della critica per il miglior album dell’anno. La morte di Caruso e le accuse di «istigazione alla violenza» finiranno per lasciare il segno sul gruppo. Il buon successo di Wishbone four, l’album successivo non basterà a normalizzare i rapporti tra i componenti, non sufficientemente strutturati per vivere sotto la pressione continua dei media. Il primo a gettare la spugna sarà proprio “l’estremista” Ted Turner che nel giugno del 1974 lascerà i compagni. La storia della band non finirà con la sua defezione, ma niente più sarà uguale a prima.