Il villaggio delle meraviglie 2020 diventa virtuale

La quattordicesima edizione del Villaggio delle Meraviglie si svolgerà in versione digitale. L’attuale situazione e le indicazioni legislative non permettono la realizzazione dello storico parco milanese nella sua forma tradizionale, ma non per questo bisogna rinunciare alla magia del Natale.

Dal 5 dicembre fino al 6 gennaio sarà possibile, selezionando la data preferita, acquistare direttamente dal sito www.villaggiodellemeraviglie. com una videochiamata personalizzata, attraverso la piattaforma ZOOM, della durata di dieci minuti con Babbo Natale – che ascolterà le richieste dei bambini con l’aiutante Elfa Pasticcina e i suoi amici elfi porteranno allegria attraverso dei micro show – oppure con la magnifica Regina delle Nevi che canterà, ballerà e svelerà i segreti del Regno di Ghiaccio.

Magici incontri da poter condividere con altri tre utenti, una vera occasione per vivere insieme a parenti e amici l’ autentica allegria e le emozioni tipiche delle feste.

“Quest’anno, in una condizione così particolare, lanciamo ufficialmente il nostro Natale su scala nazionale e, per i madrelingua anche internazionale. Nonostante tutto quello che è accaduto in questo dimenticabile 2020 vogliamo continuare a rendere il periodo delle feste come il più magico dell’anno, portandolo direttamente nelle case. Abbiamo deciso di trasportare la nostra esperienza anche nel digitale, attraverso un format dedicato: la videochiamata con Babbo Natale, la Regina delle Nevi e show tematici. Non potevamo lasciare “soli” migliaia di bambini e famiglie, che negli ultimi tredici anni hanno scaldato la magica atmosfera all’interno dei Giardini Indro Montanelli.“ così Ambra Orfei, la direttrice artistica che – insieme a Scenikoevents di Gabriele Piemonti. agenzia specializzata nella realizzazione di allestimenti ed eventi capaci di emozionare il pubblico – ha voluto non far mancare il Villaggio a tutti gli amanti del Natale.

Fino al 25 Dicembre i protagonisti saranno Babbo Natale e la Regina delle Nevi ma dal 26 dicembre fino all’Epifania sono in programma l’arrivo di altri personaggi come Mamma Natale, la Befana e ulteriori spettacoli che si svolgeranno all’interno di veri e propri set allestiti, come lo sono la Casa di Babbo Natale e la Grotta delle Nevi.

Il costo della videochiamata con Babbo Natale e l’Elfa Pasticcina dal 5 al 18 dicembre è di 10 euro mentre dal 19 al 25 dicembre sarà di 15 euro; per la Regina delle Nevi è sempre di 10 euro. L’acquisto si effettua con carta di credito attraverso la piattaforma STRIPE.

Tutti gli appuntamenti sono consultabili sul sito www.villaggiodellemeraviglie. com sui canali social del Villaggio delle Meraviglie: Facebook, Instagram, Youtube.