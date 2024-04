Ken Colyer, un devoto rappresentante dello stile di New Orleans

Il 18 aprile 1928 nasce a Great Yarmouth, nel Norfolk, in Inghilterra, il trombettista e qualche volta cantante Ken Colyer.

Arricchimenti sonori ed evoluzioni personali

Qualcuno ha scritto che Colyer è un “Devoto rappresentante dello stile di New Orleans”. La frase è vera soltanto in parte perché la sua passione per il New Orleans Style non gli impedisce arricchimenti ed evoluzioni personali che ne fanno un personaggio in qualche modo originale del jazz del Novecento. Il giovane Ken inizia a suonare l’armonica a undici anni e soltanto sei anni dopo, nel 1945, si dedica esclusivamente alla tromba. Nel 1949 forma la Crane River Jazz Band e successivamente si esibisce con i Christie Brothers Stompers.

I tour e i dischi

Dalla primavera del 1953 con un proprio gruppo i Ken Colyer’s Jazzmen effettua varie tournée in Europa, negli Stati Uniti e in Canada, partecipando tra l’altro al New Orleans Jazz and Heritage Festival con la Canadian Band. Tra i numerosi dischi che da lui incisi spiccano gli album Spirituals, Ragtime Revisited e I Want To Be Happy. Muore l’8 marzo 1988 a Roquebrune-sur-Argens, in Francia.