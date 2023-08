Luckey Roberts, uno dei più apprezzati pianisti di ragtime di New York

Il 7 agosto 1893 a Philadelphia, in Pennsylvania, nasce il pianista Luckey Roberts, registrato all’anagrafe con il nome di Charles Roberts.

Tra i primi dello stride

Già da piccolo sa cavarsela bene come pianista, cantante, attore e ballerino e si esibisce come bimbo prodigio. Inizia la sua attività con le compagnie minstrels e diventa uno dei più noti e apprezzati pianisti di ragtime di New York, dove si stabilisce nel 1898. Nei primi anni del Novecento si segnala come uno dei pianisti di rag, i cosiddetti ticklers, più interessati ai nuovi sviluppi di questa musica. Insieme a J.P. Johnson, a Willie the Lion Smith, a Fats Waller e a Joe Turner, è infatti tra i primi interpreti dello stile stride. Il suo stile è prò molto originale e presenta spesso degli evidenti richiami alla musica da ballo europea: tanghi, valzer e can – can. Il tocco è brioso e ricco di fantasia, senz’altro più articolato del ragtime e dello stride.

Ripples of the Nile

Tra le sue composizioni di maggior successo c’è Ripples of the Nile, che Glenn Miller porta al successo nel 1942 col titolo di Moonlight Cocktail. Nel 1910 è a New York al Little Savoy Club, e nel 1913 pubblica la sua prima opera Junk Man Rag. Fra il 1920 e il 1930 dirige una propria orchestra da ballo sia nella zona di New York sia durante le stagioni estive a Palm Beach (Florida). Dal 1930 produce ben quattordici commedie musicali. Negli anni Quaranta continua a dirigere una sua orchestra soprattutto nel suo club di New York: il Rendez-vous. La salute a la fortuna non l’assistono colpito da due infarti e sopravvissuto a un incidente automobilistico continua a suonare fino alla morte che lo coglie a New York il 5 febbraio 1968.