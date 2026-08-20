Il 20 agosto 1950 nasce Patrizia Vistarini, destinata a diventare con il nome d’arte di Mita Medici, una delle donne più amate dai giovani italiani nel periodo che va dalla fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta.
Pronto, c’è una certa Giuliana per te
Figlia dell’attore Carlo Silva, nel 1965 a soli quindici anni vince il concorso Miss Teenager. A sedici fa il suo debutto cinematografico nel film “L’estate” di Paolo Spinola cui segue nel 1969 il grande successo di “Pronto c’è una certa Giuliana per te” di Massimo Franciosa. Nello stesso anno si fa notare anche nel mondo della canzone con il singolo Nella vita c’è un momento con il quale partecipa al concorso la Caravella di Bari. I risultati migliori arrivano però dal cinema dove interpreta film come “Colpo di sole” di Mino Guerrini, “Come ti chiami amore mio?” di Umberto Silva o “Plagio” di Sergio Capogna.
Meglio il teatro e la TV
Non mancano poi performance teatrali come, nel 1973, la partecipazione al musical “Ciao Rudy” di Garinei e Giovannini. Nel 1974 arriva anche il grande successo televisivo con “Canzonissima”. Nel 1978 dopo aver portato in scena “Il mercante di Venezia”, di Shakespeare per la regia di Cobelli, se ne va negli Stati Uniti per frequentare prima il Lee Strasberg Theatre Institute e poi L’Actors Studio. Al ritorno in Italia riprende la sua attività privilegiando soprattutto il teatro e la televisione pur senza disdegnare qualche partecipazione cinematografica Tra gli anni 1991-93 è stata tra le animatrici dell’Associazione Culturale “Lo Studio”.