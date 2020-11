P. J. Proby, il beat con il codino

Il 6 novembre 1938 a Houston, nel Texas nasce James Marcus Smith destinato a diventare un personaggio di spicco della scena musicale con il nome di P. J. Proby.

I consigli di Epstein

Inizia a esibirsi in pubblico a soli undici anni e a diciassette ottiene, grazie a Jackie De Shannon, il suo primo contratto discografico. Nonostante la sua precocità Proby non riesce a sfondare negli Stati Uniti, ma sotto l’abile guida di Brian Epstein diventa uno dei cantanti più popolari in Inghilterra, debuttando nel 1964 nello show dei Beatles “Around The Beatles”.

Il codino

Famoso anche per il suo codino, inusuale in quel periodo, e per l’abbigliamento in stile “rivoluzione francese”, per un paio d’anni colleziona successi con brani come Hold me, Somewhere I apologize, Let the water run down, That means a lot, Maria, You need love e I can’t make it alone. Nel 1968, ormai in declino, tornò negli Stati Uniti. Si parla nuovamente di lui nel 1971, quando torna a Londra per interpretare Jago nel musical “Catch my soul”, versione rock dell’Otello. Nel 1977 è uno dei protagonisti del musical “Elvis” con Shakin’ Stevens.