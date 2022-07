Paolo Frescura è un “caposcuola”, parola di Rino Gaetano

Il 22 luglio 1953, nasce Roma Paolo Frescura, un cantautore che nel 1975 si piazza inaspettatamente nella classifica dei singoli più venduti con il suo brano Bella dentro, che arriva fino al secondo posto.

Il successo e l’ironia

Nel 1976 partecipa al Festival di Sanremo con Due anelli e centra un nuovo successo discografico con Tu cielo tu poesia. Nonostante i buoni risultati, poco tempo dopo preferisce ritirarsi. In un’intervista a “Ciao 2001” il suo amico e compagno d’etichetta Rino Gaetano prendendosi gioco di una certa critica specializzata per la quale ogni successo commerciale diventava un fenomeno parla di lui come di un “caposcuola” ancora tutto da scoprire.

Cantautore di genere melodico

In realtà Paolo Frescura è bravo ma è tutt’altro che un caposcuola. Fa bene quello per cui è famoso: il cantautore di genere melodico moderno sulla strada tracciata da Baglioni e Cocciante. Alla sua popolarità non è estranea la decisione dell’RCA di lanciare un personaggio che potesse compensare eventuali defezioni di Baglioni. Per la stessa casa discografica realizza tre album prima di chiudere con le esibizioni per dedicarsi all’attività di editore musicale.