SEATY: Worldrise Onlus e Fastweb per la tutela del mare

Prosegue e si arricchisce con la partecipazione di sempre più cittadini e cittadine “SEATY – Aree di Conservazione ed Educazione Marina Locale”, il progetto di tutela ambientale lanciato da Worldrise Onlus con il supporto di Fastweb per promuovere la protezione e la valorizzazione della biodiversità del Mar Mediterraneo. Sono oltre 1000 gli appassionati del mare che, nel corso della stagione estiva, hanno preso parte alle attività a tutela della sua biodiversità all’interno dei SEATY Golfo Aranci (SS) e AMP Capo Testa – Punta Falcone (SS), in Sardegna, e AMP Capo Milazzo (ME), in Sicilia.

SEATY punta a salvaguardare tratti di costa di particolare valore naturalistico, attraverso una strategia che abbraccia esplorazione, educazione, sensibilizzazione e ricerca scientifica. In queste “città marine” viene consentita la balneazione in completa sicurezza tutto l’anno e, attraverso attività gratuite di sensibilizzazione e valorizzazione ambientale, i SEATY diventano per chi li visita o chi ci vive una piattaforma per poter conoscere il mare, la sua biodiversità e imparare così a prendersene cura.

Oltre 700 tra adulti e bambini hanno preso parte ai tour in snorkeling alla scoperta della biodiversità marina accompagnati da biologi marini, 250 persone hanno partecipato alle sessioni di yoga in spiaggia e oltre 100 hanno contribuito alle pulizie della spiaggia raccogliendo dal litorale numerosi rifiuti, tra cui mozziconi di sigaretta, tappi e frammenti di plastica, bottiglie in vetro e ingombranti pallet in legno. I talk estivi hanno invece coinvolto la comunità alla scoperta della biodiversità del mare. Inoltre tramite l’installazione di una cartellonistica informativa fissa e accessibile in più lingue, posizionata sia lungo il litorale sia nello spazio acqueo delimitato da boe, il pubblico è quotidianamente accompagnato alla scoperta del mondo marino e delle sue caratteristiche all’interno dei SEATY.

Inaugurata nel 2022 da Worldrise e Fastweb all’interno della splendida cornice di Golfo Aranci (SS) nel nord-est della Sardegna, la prima Area di Conservazione Marina Locale SEATY si estende per circa 1300 m dalla spiaggia dei Baracconi fino a Cala Moresca e ospita, nelle sue acque, una straordinaria biodiversità marina. Grazie all’attenzione e alla partecipazione di tutti, a distanza di oltre un anno il SEATY Golfo Aranci continua a tutelare e valorizzare i tesori di questo tratto di mare, rappresentando un volano di sviluppo economico sostenibile.

Nel 2023, grazie al supporto delle amministrazioni locali, sono stati realizzati altri due SEATY – Aree di Educazione Marina Locale, all’interno di due Aree Marine Protette (AMP), tratti di mare in cui la biodiversità è tutelata in un’ottica di sviluppo sostenibile: l’AMP Capo Testa – Punta Falcone, nel Comune di Santa Teresa Gallura (SS), in Sardegna, e l’AMP Capo Milazzo, nel Comune di Milazzo (ME), in Sicilia. I SEATY istituiti nell’ambito di questi tratti di costa protetti sono riusciti a rafforzare le AMP nella divulgazione e nella sensibilizzazione della comunità, coinvolgendo centinaia di persone.

Il progetto SEATY continuerà a valorizzare tratti del litorale italiano con attività gratuite anche durante il periodo autunnale e invernale e nel 2024 saranno inaugurate nuove Aree di Conservazione ed Educazione Marina Locali.

L’iniziativa rientra tra le azioni messe in campo da Fastweb per la lotta ai cambiamenti climatici sulla base della sua strategia “Tu sei Futuro” e si inserisce tra le azioni dell’azienda per la salvaguardia del pianeta e della sua biodiversità. Dal 2015 Fastweb acquista il 100% dell’energia da fonti rinnovabili e ha l’ambizione di diventare completamente Carbon Neutral entro il 2025.

SEATY è un progetto di Worldrise realizzato nell’abito della Campagna 30×30 Italia, che ha l’obiettivo di proteggere il 30% deli nostri mari entro il 2030. Il progetto è reso possibile grazie al supporto di Fastweb e ai patrocini della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Golfo Aranci, del Comune di Santa Teresa Gallura, dell’Area Marina Protetta Capo Testa – Punta Falcone e dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo.