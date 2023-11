Spreco alimentare, arriva Shelfy

Solo in Italia vengono sprecati quasi 8,65 milioni di tonnellate di cibo per un valore economico complessivo di oltre 22 miliardi di euro, con una media di 146 kg di cibo disperso per ciascun italiano ogni anno (il 73% del totale si concentra tra le mura domestiche) costato circa 400 euro e quasi 0,40 kg di emissioni di CO2 generate a persona nel nostro Paese*.

È in questo scenario che si consolida l’esperienza di Vitesy, azienda pordenonese specializzata nella realizzazione di soluzioni green e intelligenti per il benessere delle persone, che fa ufficialmente ingresso nel mercato italiano con il nuovo prodotto Shelfy. Dopo una campagna di crowdfunding lanciata sulle piattaforme Indiegogo e Kickstarter, chiusa con una raccolta superiore a 1 milione di Euro e la realizzazione di oltre 10.000 pezzi che in questi giorni hanno già raggiunto Paesi come USA, Canada, Australia, Singapore e UK, il nuovo nato in casa Vitesy è ora disponibile online nel nostro Paese.

Si tratta di un dispositivo sostenibile 100% Made in Italy, progettato per migliorare, in poche semplici mosse, la salubrità degli alimenti presenti nel frigorifero: una volta acceso, infatti, sarà sufficiente posizionarlo all’interno dell’elettrodomestico e inizierà ad agire. Grazie all’innovativa tecnologia fotocatalitica Shelfy permette di conservare i prodotti freschi prolungandone la durata, di abbattere la carica batterica e fungina fino ad un livello 10 volte inferiore e di ridurre i cattivi odori degradando le molecole responsabili.

Il filtro lavabile consente un grande risparmio non solo in termini ambientali, ma anche economici, così come il sensore di apertura porta e l’App Vitesy Hub, che aiutano a monitorare il consumo energetico del frigorifero, fornendo consigli su come ridurlo, risparmiare denaro e preservare la qualità degli alimenti. Completamente riciclabile e riparabile, ogni parte è assemblata con giunti ad incastro, evitando così l’utilizzo di colle; la batteria, inoltre, dura fino a 30 giorni ed è ricaricabile in circa 2 ore.

“Siamo davvero orgogliosi ed emozionati di lanciare finalmente sul mercato Shelfy. È un progetto a cui stiamo lavorando da anni, il team ha fatto un lavoro eccezionale e siamo convinti possa essere un prodotto capace di rivoluzionare completamente il nostro rapporto con il cibo.” – dichiara Paolo Ganis, fondatore di Vitesy – “Il servizio nasce da un’esigenza fondamentale e ormai imprescindibile: contribuire a combattere lo spreco alimentare, problema che non è solo etico ma anche sociale, economico e, sempre di più, ambientale. E con questa soluzione, siamo felici di poter aiutare a farlo.”

Piccolo, compatto e di design, Shelfy ha già conquistato due importanti riconoscimenti come ‘Best Product Award’ al Channel Summit EMEA e l’Innovation Award al CIBUS TEC di Parma.

Essere sostenibili è un modo di vivere e con il nuovo purificatore per il frigo è possibile fare un ulteriore passo in questa direzione.