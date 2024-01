Truck Parham, un contrabbasso dalle notevoli doti ritmiche

Il 25 gennaio 1911 nasce a Chicago, nell’Illinois il contrabbassista Truck Parham, il cui vero nome è Charles Valdez Parham.

Gli inizi alla batteria

Il suo primo strumento è la batteria che abbandona ben presto per il contrabbasso prendendo lezioni da Walter Page. Ottiene la sua prima importante scrittura a Cincinnati nel 1932 in seno all’orchestra di Zack Whyte. Due anni dopo ritorna a Chicago per suonare con i Tampa Tunesters di Jimmy Bell e con la jazz band di Zutty Singleton. Si aggrega quindi ad Art Tatum e a Roy Eldridge e con il gruppo del trombettista prende anche parte a due ottime sedute di incisione per la Vocalion.

La lezione del maestro

All’inizio degli anni Quaranta viene chiamato a far parte dell’orchestra di Earl Hines e, successivamente, di quella di Jimmie Lunceford con la quale suona per diversi anni consecutivi mettendo in risalto le sue notevoli doti ritmiche e dimostrando di avere bene assimilato la lezione del suo maestro Walter Page. Nel corso degli anni Cinquanta suona con Muggsy Spanier, Gigi Gryce, Herbie Fields, Louis Bellson, Dorothy Donegan e Big Chief Russell Moore. Suona poi con il pianista Art Hodes con il quale si esibisce in vari club di Chicago prendendo parte a numerose sedute di incisione. Muore il 5 giugno 2002.