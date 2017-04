Buona Pasqua… all’aria aperta. La Redazione di Daily Green, nel farvi gli auguri, vi suggerisce di approfittarne per fuggire dallo stress cittadino. Ecco alcuni eventi di cui approfittare per questi due giorni di festa.

Pasqua, infatti, non è solo occasione di inocntri ma anche un motivo in più per allontanarvi dallo smog e rifugiarvi in campagna o approfittarne per scoprire luoghi meno noti e rigenerarvi. Ecco, di seguito, alcuni eventi di cui approfittare, per chi fosse in cerca di una meta o di uno spunto per una passeggiata o per un pic nic, nei giorni del ponte festivo, da sabato 15 a lunedì 17 aprile. Da Sondrio a Ravenna fino a Pescara, ecco alcune occasioni da prendere al volo.

Buona Pasqua lontano dallo stress

SAGRA DEL TORRONE – Tonara (Nuoro) – Lunedì 17 aprile, giorno di Pasquetta, si festeggia la conclusione della Settimana Santa con una bella manifestazione dedicata al delizioso dolce. I visitatori possono approfittare di un percorso storico artistico, con visite guidate al museo Casa Porru e alla Chiesa di Sant’ Antonio, musica e spettacolo, una mostra fotografica dedicata al mestiere del torronaio e naturalmente tante dolci prelibatezze.

PASQUETTA A DEL 1700 – VILLA EMO – Vedelago – Treviso – La splendida villa patrimonio UNESCO, una delle più belle dell’architetto Andrea Palladio, e il suo grande parco, lunedì 17 aprile a partire dalle 10.30, ospitano una rievocazione storica curata dall’Associazione “Settecento Veneziano”. I patrizi veneti dell’epoca prendono vita grazie ai personaggi in abiti storici che ripropongono scene di vita di villeggiatura dell’epoca, con i passatempi preferiti, i pic nic, i giochi e l’ozio. Info: info@settecentoveneziano.com.

PASQUALI A BORMIO – Sondrio – Nel giorno di Pasqua e nel lunedì dell’Angelo Bormio, la stazione sciistica dell’Alta Valtellina, rinnova l’appuntamento con le tradizioni contadine tra artigianato locale e i colori degli abiti tradizionali valtellinesi. I Pasquali sono elaborate portantine a tema religioso costruite dai giovani del paese, portate a spalle lungo le vie della cittadina in una colorata sfilata. I Pasquali restano in esposizione in piazza del Kuerc fino al lunedì di Pasquetta. Informazioni: www.bormio.eu

SALUTE ALLE ERBE – Peschiera del Garda (Verona) – Erbe protagoniste a Peschiera del Garda da venerdì 15 a domenica 17 aprile, in questa bella manifestazione dedicata alle erbe aromatiche,officinali e spontanee. Piazza Betteloni, nel weekend pasquale ospita la mostra “Centerbe”, un ricco mercatino con erbe aromatiche fresche e i prodotti derivati dalla loro lavorazione tra cui cosmetici e oli essenziali, ma anche prodotti gastronomici come tisane, salse e formaggi. Non mancano le degustazioni di miele, laboratori per bambini e il percorso guidato “Andar per Erbe”, alla ricerca di erbe spontanee ad uso gastronomico. Info: info@venetoatavola.it

FIERA DELLA PALLAVICINA – Uzano – Cremona – Domenica 17 e lunedì 18 aprile Izano celebra la tradizionale fiera che festeggia l’antico Santuario della Pallavicina. Ci sono il mercato straordinario, il Luna park, spettacoli, mostre e i mercatini: “Profumi & sapori”, “Casa dolce casa”, “Creativa”, Fiori & giardinaggio, “Artigianato artistico” e altro ancora. Visitabili dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

MANTOVA CON GUSTO – Mantova – La città dei Gonzaga ospita sabato 15 a lunedì 17 aprile nella storica piazza Sardello le bancarelle di prodotti tipici e artigianato di qualità con manufatti di pregio, gioielli, articoli di modernariato e curiosità provenienti da ogni parte d’Italia. Ci sono anche assaggi, stuzzicchini e degustazioni di ogni genere. Dalle ore 10.00 alle ore 20.00 Ingresso gratuito

SAGRA DEI SALUMI STAGIONATI DI MORA E DEL TARTUFO MARZOLINO – Brisighella – Ravenna – Il lunedì dell’Angelo a Brisighella si danno appuntamento tutti gli appassionati di buoni sapori. L’evento, giunto alla 12esima edizione, si svolge in Piazza Marconi sotto l’Antica via degli Asini, simbolo del borgo medioevale di Brisighella I prossimi appuntamenti sono in calendario il 23 e 25 aprile (prima edizione della “Festa della Spoja Lorda” al Parco Ugonia), e il 30 aprile – 1° maggio, con la “Sagra della Bruschetta con Olio di Brisighella Dop e Primizie di Primavera”. sempre al Parco Ugonia. Info: www.brisighella.org SAGRA DELL’AGNELLO E DEL LUNEDÌ DI PASQUA – San Martino sul Fiora – Manciano (GR) – Appuntamento con uno dei sapori più tipici della Pasqua, l’agnello: la 50esima edizione della sagra è in programma lunedì 17 aprile dalle ore 10.00.

ARTI E MESTIERI – Pescara – Un fine settimana di storia artigiana, in programma da sabato 15 a lunedì 17 aprile tra corso Umberto e piazza Salotto, nel capoluogo abruzzese: l’appuntamento è con gli antichi mestieri oggi quasi dimenticati come il ciabattino, il fabbro, l’impagliatore di sedie e la magliaia. Un viaggio tra le specialità culinarie, i prodotti di artigianato, gli antiquari, tra sbandieratori e rievocazioni storiche.

MOSTRA MERCATO DI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI – Città della Pieve – Umbria – Gusto e tradizioni si incontrano presso le mura medievali del borgo umbro di Città della Pieve grazie a oltre cento espositori di prodotti agro-alimentari e artigianali della tradizione umbra. L’appuntamento è tra sabato 15 e lunedì 17 aprile. Ci sono il tartufo, l’olio e il vino, lo zafferano, le lenticchie e i prodotti di norcineria. Nell’area CittàSlow, invece, vengono presentate le proposte di turismo a “ritmo lento”. Gli stand sono aperti dalle ore 9.00 alle 20.00.