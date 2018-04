Concerto del Primo Maggio 2018, la line up completa

Concerto del Primo Maggio 2018, Piazza San Giovanni in Laterano, Roma. Promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, torna l’atteso appuntamento che, anche quest’anno, sarà in diretta da Piazza San Giovanni in Laterano per 8 intense ore di musica, dalle 15 a mezzanotte su RAI 3 e dalle 16 anche in diretta su Rai Radio2.

A cinque giorni dal grande evento in Piazza San Giovanni a Roma, oggi alla conferenza stampa di viale Mazzini viene svelata la line up completa. Presenti alla sala stampa della Rai, Lodo de Lo Stato Sociale e Ambra angiolini, i conduttori di uno degli eventi musicali più famosi d’Italia e una delle artiste più amate del grande appuntamento di quest’anno: Gianna Nannini che come da tradizione, non si lascia sfuggire nulla sulla sua performance. Nessuna anticipazione dunque ma la Nannini ci lascia con una promessa: sarà un’esibizione fenomenale!

Una line up imperdibile

Questi i nomi degli artisti confermati che saranno sul palco dell’edizione 2018 del Concerto del Primo Maggio: GIANNA NANNINI – FATBOY SLIM – MAX GAZZÈ & FORM – CARMEN CONSOLI – ERMAL META – SFERA EBBASTA – LO STATO SOCIALE – COSMO – LE VIBRAZIONI – CALIBRO 35 – I MINISTRI – THE ZEN CIRCUS – CANOVA – WILLIE PEYOTE – ULTIMO – NITRO – ACHILLE LAURO e BOSS DOMS – GAZZELLE – FRANCESCA MICHIELIN – FRAH QUINTALE – GEMITAIZ – MARIA ANTONIETTA – GALEFFI – MIRKOEILCANE – JOHN DE LEO – WRONGONYOU – DARDUST ft. JOAN THIELE

Si aggiungono ai nomi in line up anche i vincitori dei contest che ogni anno danno la possibilità ad alcuni giovani e talentuosi artisti di calcare il palco di Piazza San Giovanni.

Si esibiranno al Concertone 2018 in qualità di vincitori di 1M NEXT 2018: ERIO, LA MUNICIPÀL e ZUIN.

Sul palco di Piazza San Giovanni suoneranno anche ESPOSITO (vincitore di Area Sanremo – concorso partner di 1M NEXT fin dal 2016), BRASCHI (selezionato dal contest iLiveMusic), GIORGIO BALDARI (dal contest musicale per la Sicurezza Stradale #buonmotivo) e gli INDIGO FACE, band alternative-pop londinese che ha trionfato alla finale di 1MEurope 2018che si è svolta al Cargo2 di Londra.

Per la prima volta il concertone sarà presente anche su Facebook e Youtube.

Il backstage sarà seguito da Radio2

Come da tradizione il Concerto del Primo Maggio 2018 sarà trasmesso in diretta TV da Rai 3, ma quest’anno assumerà particolare rilevanza anche Rai Radio2 che, oltre a trasmettere la manifestazione in diretta da Piazza San Giovanni, racconterà il backstage del Concertone non solo in radio, ma anche in streaming su RaiPlay Radio, in diretta video sulla pagina Facebook di Radio2, sul canaleYouTube della Rai e con contenuti speciali sui suoi canali Instragram e Twitter.

La fantastica squadra radiofonica è tutta al femminile! RADIO2 sarà on air con il Live e racconterà il backstage con Andrea Delogu, Ema Stokholma, Carolina Di Domenico e Melissa Greta Marchetto.

Prodotta in partnership da Radio2 e iCompany, la diretta video dal backstage del Concerto del Primo Maggio 2018 aprirà al pubblico, per la prima volta, un secondo punto di vista sul Concertone di Roma. Ad essere raccontato in diretta Facebook eYoutube sarà dunque il backstage dell’evento, luogo dal quale sarà possibile osservare ed ascoltare, in tempo reale, quel che succede dietro le quinte del più grande concerto gratuito d’Europa, con le voci e i pareri degli artisti, della stampa e degli addetti ai lavori presenti in Piazza San Giovanni a Roma.

Vi aspettiamo numerosi il Primo Maggio. Tutti in piazza!

www.primomaggio.net

www.facebook.com/primomaggioroma

www.twitter.com/primomaggioroma

www.instagram.com/primomaggioroma