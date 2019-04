Fotovoltaico, quanta energia si produce in un anno?

La sostenibilità interessa o appassiona 34 milioni di italiani (dati Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, LifeGate – Eumetra MR) e le scelte green si riflettono sempre più sulle nostre abitazioni: stando all’indagine, il 77 % delle persone utilizza elettrodomestici a basso consumo, il 79 % le lampadine a Led. Siamo sempre più sensibili, inoltre, all’utilizzo dell’energia rinnovabile: secondo i dati della ricerca un italiano su due, il 47% per la precisione, la sceglierebbe.

Al di là della provata convenienza economica dell’energia verde, quanto bene facciamo all’ambiente installando un impianto fotovoltaico sul tetto della nostra abitazione? Green Genius , azienda specializzata nella fornitura di energia solare come servizio, ha analizzato la produzione media delle più diffuse tipologie di impianti fotovoltaici installati dai privati (3kw, 6kw) e calcolato le emissioni di gas serra e CO2 equivalenti o risparmiate.

Un impianto da 6kw produce mediamente, in Italia, pur con le differenze legate alla latitudine, circa 8.000 kWh all’anno. A quanto corrispondono? Alle emissioni di gas serra generate coprendo circa 40 volte la distanza tra Milano e Roma in auto o alla Co2 generata dal consumo di 2.400 litri di benzina o 2.100 litri di diesel. Tra le buone abitudini equivalenti, per emissioni di gas serra risparmiate, troviamo invece: riciclare 247 buste di plastica anziché buttarle o sostituire 215 lampadine tradizionali con altrettante lampadine a Led. Un impianto da 3kw produce invece circa 4.000 kWh in un anno. Tradotto in emissioni di gas serra è pari a poco più di quanto prodotto mediamente in sei/sette mesi di utilizzo della propria automobile (pur con le differenze legate all’uso che ciascuno di noi ne fa), mentre se consideriamo le emissioni di CO2 è pari a ricaricare il proprio smartphone per ben 360.000 volte.

Considerando questi dati, va da se che il passaggio all’energia rinnovabile non va più rimandato: soprattutto ora che la rivoluzione verde è alla portata di tutti. Grazie a Green Genius non è più necessario sostenere l’investimento economico per acquistare ipannelli solari, occuparsi delle procedure burocratiche e coprire i costi di manutenzione dell’impianto. A prendersi carico di tutto è direttamente l’azienda: l’utente può quindi installare gratuitamente i pannelli fotovoltaici sul tetto della propria abitazione, andando poi a ripagare l’investimento nel tempo, attraverso l’energia verde che verrà prodotta, “acquistandola” a una tariffa comunque dimezzata rispetto a quelle proposte dai gestori tradizionali. Solo nell’ultimo anno, da fine marzo 2018 a fine marzo 2019, Green Genius, con l’installazione, in tutto il mondo, di circa 315.000 pannelli solari, ha contribuito alla produzione di 88.400.000 kwh di energia verde. Ovvero, l’energia necessaria per ricaricare poco meno di 8 miliardi di smartphone. Tutto questo, salvando ben 2 milioni di alberi e risparmiando 44.000 tonnellate di CO2.

“Siamo orgogliosi di constatare che anche l’Italia è sempre più attenta alla sostenibilità, come dimostrato anche dalla partecipazione attiva di moltissime persone alle recenti mobilitazioni internazionali per l’ambiente. Un primo, fondamentale passo, è rendere la propria casa più verde grazie all’energia pulita: siamo qui per rendere questa transizione più facile e veloce per chiunque” ha commentato Giorgia Millena, Community Manager di Green Genius Italy.