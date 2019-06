Giugno, un mese pieno di impegni per Claudia Conte

L’attrice e scrittrice Claudia Conte, classe ’92, è alle prese con un mese di giugno molto intenso: presentazioni del suo libro, cortometraggi in cui è protagonista in vari festival e conduzione di eventi di grande interesse.

Claudia, partiamo dal tuo saggio pubblicato per Armando Curcio Editore, Il Vino e le Rose, giunto ormai alla terza ristampa. Il tour iniziato nel 2017 continua senza sosta. Dove sarai prossimamente?

Il Vino e le Rose sta continuando a darmi molte soddisfazioni. Infatti, l’8 giugno sarò a Villa Pirandello, all’interno della rassegna Pomeriggio letterario nella Città Eterna organizzato da Bertoni Editore. Il 22 sarò a Viterbo nel noto Festival Caffeina e il 29 nella splendida Masseria Altemura della famiglia Zonin a Torre Santa Susanna in Puglia.

Il 14 e il 15 giugno sarai invece protagonista di ben due presentazioni in Emilia Romagna.

Esattamente. Nella prima data, dialogherò col giornalista Marco Viroli e il produttore cinematografico Paolo Rossi presso la sede storica della Zanichelli a Bologna mentre il giorno successivo ritirerò il Riconoscimento letterario Scrittori con Gusto e presenterò il libro in un evento organizzato dall’Accademia Res Aulica presso Boutique Hotel Calzavecchi a Casalecchio di Reno. Ovviamente gusterò tanti tortellini di cui sono ghiottissima!

Sei molto vicina alle tematiche sociali. Il 12 giugno condurrai un importante progetto di cui sei testimonial.

Si tratta del progetto Obiettivo No Violence ideato da Michele Simolo per sensibilizzare riguardo la violenza di genere perpetuata da sempre e che non sembra trovare fine. Modererò la tavola rotonda organizzata presso l’Aranciera di San Sisto a Roma e, in particolare, si parlerà del reato di Stalking con illustri protagonisti del mondo giuridico e psichiatrico.

Il 13 giugno invece presenterai un altro importante evento romano.

Condurrò la presentazione del libro Il pilota di Arafat della giornalista Lucilla Quaglia, nota penna de “ll Messaggero” presso la Sala da Feltre alla presenza di illustri ospiti della politica internazionale, eccezionalmente a Roma per l’occasione.

Sei protagonista accanto a Loretta Goggi dello short movie Sogni diretto da Angelo Longoni. Che esperienza è stata?

Interpreto il ruolo di Claudia, una giovane figlia che non riesce più a gestire in casa la madre malata di Alzheimer (impersonata da Loretta Goggi) ed è così costretta a portarla in una struttura ospedaliera. È stata una bellissima esperienza artistica e umana. Ho amato molto l’idea del regista Angelo Longoni che porta lo spettatore in una doppia realtà, quella “normale” della figlia e quella “confusa” della madre malata. Inoltre affiancare Loretta è stata una grande emozione! Nel cast anche Daniela Goggi, Francesco Montanari e Leonardo Bocci.

E per concludere anche uno spettacolo a teatro, vero?

Esattamente! Il 18 giugno, all’interno della rassegna Estate Romana 2019, sarò protagonista dello spettacolo Perso a Los Angeles tratto dal bellissimo romanzo del regista Francesco Apolloni.

Su Instagram (claudiaconteactress) sei molto seguita ed hai raggiunto il traguardo dei 100.000 followers. Inoltre hai un sito Internet (www.claudiaconte.com) e un blog (www.wineandroses.it). Ti interessa il mondo del web?

Devo dirti che sto scoprendo una passione. Uso Instagram come se fosse un diario, racconto la mia quotidianità, i miei stati d’animo e i miei gusti nel campo della moda e non solo. È come se parlassi a degli amici reali che rispondono alle mie domande e commentano con affetto!