Luglio: in arrivo un calendario ricchissimo di appuntamenti

Luglio inizia alla grande con un calendario ricchissimo di appuntamenti. Let’s go!

1° luglio :

Ex-Otago al Wow Music Festival di Como, Comaneci al Biciclettaio Matto di Desenzano del Garda, Stefano Bollani al Foro delle Arti di Corciano, A Certain Ratio al Dancity di Foligno, Sham 69 al Blue Rose Saloon di Bresso, Chemical Brothers all’Ippodromo del Visarno di Firenze, Alessandro Mannarino alla Banchina San Domenico di Molfetta, Dillinger Escape Plan + Zeus! alla Zona Roveri di Bologna, Bombino in Piazza Kennedy a Cosenza

2 luglio :

Lee “Scratch” Perry al Just Music Festival di Roma, Brunori Sas + Ex-Otago al Fool Festival di Morrovalle, Mauro Ottolini Sousaphonix al Brenzone Music Festival, Sham 69 al Traffic di Roma

3 luglio :

Fleet Foxes a Ferrara Sotto le Stelle, Chris Potter alla Casa del Jazz di Roma

4 luglio :

Greg Burk’S Solar Sound feat. Rob Mazurek alla Casa del Jazz di Roma, Suicidal Tendencies allo Sherwood Festival di Padova, Ani di Franco all’Ex Dogana di Roma, Brunori Sas all’Ippodromo delle Capannelle di Roma

5 luglio :

McCoy Tyner, Geri Allen e Craig Taborn all’Empoli Jazz, Dargen D’Amico al Castello Visconteo di Pavia, Ambrogio Sparagna al Napoli Teatro Festival, Christian McBride al Blues in Villa di Brugnera, Stefano Bollani all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Enrico Rava & Tomasz Stanko Quintet al Festival Internazionale del Jazz di La Spezia, Ani di Franco al Carroponte di Sesto San Giovanni

6 luglio :

Roy Paci, Francesco Bearzatti, Remo Anzovino e Musica Nuda all’Udin&Jazz, Spartiti all’Off di Modena, Sarah Jane Morris al Valdarno Jazz Festival, Enrico Rava & Tomasz Stanko Quintet al Festival Internazionale del Jazz di La Spezia, Richard Galliano al Centro Commerciale Campania di Marcianise, XY Quartet al Sile Jazz di Treviso, Alessandro Mannarino all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, Fast Animals and Slow Kids al Mengo Music Festival di Arezzo, William Lenihan & Marc Copland Quartet alla Casa del Jazz di Roma, McCoy Tyner, Geri Allen e Craig Taborn all’Orto Botanico di Città Studi a Milano

7 luglio :

Kraftwerk 3D all’Umbria Jazz di Perugia, Ennio Morricone al Centrale di Roma, Stefano Bollani alla Reggia di Caserta, Richie Hawtin al Just Music Festival di Roma, Colle der Fomento al Magnolia di Segrate, Fast Animals and Slow Kids al Bcone Fest di Fabrica di Roma, Med Free Orkestra al Palazzetto dello Sport di Montalto di Castro, Richard Galliano al Teatro Romano di Fiesole, Teresa de Sio in Piazzale della Libertà a Pesaro, Gianluca Petrella Trio ’70 all’Umbria Jazz di Perugia, Gang of Four ai Giardini Pubblici di Chiusi

8 luglio :

Le Luci della Centrale Elettrica, Aucan, Il Pan del Diavolo, Giorgio Canali & Rossofuoco, Maria Antonietta (ed altri ancora) all’Albori Music Festival di Paratico, Fatboy Slim al Parco Dora di Torino, Alessandro Mannarino al Pistoia Blues, XY Quartet ai Pasesaggi Sonori di Roccacasale, Zeus! all’Indigest Festival di Castel San Pietro Terme, Lauryn Hill + Kamasi Washington al Lucca Summer Festival, Med Free Orkestra alla Casetta Rossa di Roma, Carl Cox allo Spazio Novecento di Roma, Fast Animals and Slow Kids alla Stazione Circumvesuviana di Scisciano, Paolo Fresu & Uri Caine all’Umbria Jazz di Perugia, Peter Hook & the Light performing Joy Division all’Arena del Mare di Bisceglie, Bonobo all’Auditorium Parco della Musica di Roma

9 luglio :

The Bad Plus alla Casa del Jazz di Roma, Alessandro Mannarino al Castello Scaligero di Villafranca Veronese, Lauryn Hill all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, Sven Väth al Parco Dora di Torino, Fatboy Slim al Just Music Festival di Roma, Fast Animals and Slow Kids, Spartiti, Edda ed altri ancora all’Albori Music Festival di Paratico, Mark Lanegan in Piazza Castello a Sesto al Reghena, Paolo Benvegnù al Carroponte di Sesto San Giovanni, Cristina Donà all’Ex Dogana di Roma, Blonde Redhead + Xiu Xiu all’Arti Vive Festival di Soliera, Ennio Morricone al Lucca Summer Festival, Stefano Bollani al Pistoia Blues, Bombino al BorgoFuturo di Ripe San Ginesio, God is an Astronaut al Magnolia di Segrate, Devendra Banhart al Teatro del Vittoriale di Gardone Riviera, Bonobo al Locus Festival di Locorotondo, Canned Heat al Brudstock di Fontanafredda, Ennio Morricone in Piazza Napoleone di Lucca