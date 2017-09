Dopo il grande successo delle prime tappe del tour 2017 che ha visto la presenza complessiva di oltre 3000 partecipanti, ASD Ciclistaurbano.com conferma l’appuntamento del progetto SUNRISEBIKE RIDE a Torino!

SUNRISEBIKE RIDE torna a Torino

La data ufficiale è domenica 10 settembre 2017 con partenza al sorgere del sole (ritrovo ore 5.30, partenza ore 6.00 puntuali) da Piazza San Carlo.

SUNRISEBIKE RIDE è una pedalata non competitiva con partenza all’alba lungo un facile percorso della durata di circa un’ora, che valorizzerà la bellezza della città, transitando davanti alla maggior parte dei luoghi di interesse storico e culturale, ad un orario magico, per poterne cogliere ogni sfumatura. Un evento per tutte le generazioni, per i genitori che accompagnano i figli, per i bambini che coinvolgono gli adulti.

SUNRISEBIKE RIDE, una pedalata non competitiva

“Se vi piace l’energia che nasce dalla condivisione, se amate il sole in faccia e il vento tra i capelli, se cercate la magia trasmessa da qualcosa di insolito e credete che pedalare sia un bel modo per mettere in moto il buon umore, allora con SUNRISEBIKE RIDE sarete nel posto giusto!”

Se anche tu credi che uno degli attimi più belli per riscoprire la propria città è la mattina presto, in sella alla bici, liberi dai filtri imposti dalla frenetica quotidianità, per rimpossessarsi dei suoi colori ed apprezzare la sua storia, allora unisciti a noi e iscriviti qui!

L’importante novità del 2017 è la partnership organizzativa stretta da Sunrisebike Ride con CBM ITALIA ONLUS. Infatti, anche per la tappa di Torino, una parte dell’iscrizione di ogni singolo partecipante, verrà devoluta da Sunrisebike Ride a CBM ITALIA ONLUS, in modo tale da contribuire a sostenere i progetti di cura e prevenzione della cecità nei Paesi del sud del mondo.

Bike Pride FIAB Torino è partner organizzativo della tappa torinese e il Comune di Torino ha fortemente creduto nell’evento. Inoltre durante lo svolgimento di Sunrisebike Ride Torino, grazie alla collaborazione con Sherlock Bike, sarà possibile seguire in real-time il gruppo e il percorso.

SUNRISEBIKE RIDE: tutte le informazioni

Il costo di partecipazione a Sunrisebike Ride è di 10 € per gli adulti e di 2 € per i bambini sotto i 12 anni. Nella quota di partecipazione è compresa la t-shirt ufficiale dell’evento, il materiale promozionale degli sponsor, il ristoro all’arrivo e l’assicurazione.

Il giorno prima dell’evento (sabato 9 settembre dalle ore 9 alle 20) gli iscritti potranno ritirare la maglietta ufficiale presso la Casa del Quartiere di San Salvario (Via Oddino Morgari 14), chi invece non ha ancora effettuato la registrazione potrà effettuarla in quel momento (per motivi di sicurezza l’evento è a numero chiuso, consigliamo di anticipare l’iscrizione attraverso la procedura on line).

La caffetteria della Casa del Quartiere, i Bagni Municipali, proporrà per sabato 9 e domenica 10 settembre:

BRUNCH DEL CICLISTA (dalle 12 in poi)

Club sandwich, crêpe, insalatine sfiziose…un brunch tradizional etnico con le migliori ricette municipali per predisporvi alla pedalata o per ristorarvi dopo averla fatta. Per i Riders il 10% di sconto!

Per prenotare: bagnimunicipali@gma il.com / tel. 393 4591027

Per brindare all’impresa da compiere (o appena compiuta) seduti in cortile vi prepariamo uno spritzino o pastissino a 2 euro.

Consueto appuntamento con l’aperitivo a buffet (8 euro)

Ricordiamo che è consigliata l’iscrizione preventiva on line sul sito ufficiale o negli official point convenzionati:

BICI & BIRRA

Indirizzo: Corso Regina Margherita, 108, 10152 Torino (TO)

Telefono: 011 579 9709

BIKE ID

Indirizzo: 7c, Via Duch. Jolanda, 10138, 10138 Torino (TO)

Telefono: 011 020 6297

ECOBOTTEGA VERDESSENZA

Indirizzo: Via S. Pio V, 20, 10125 Torino (TO)

Telefono: 011 819 8187

MASTROVINI

Indirizzo: Via Nizza, 29, 10125 Torino (TO)

Telefono: 392 920 0267

All’arrivo della pedalata (previsto come la partenza in Piazza San Carlo) verrà organizzato un ristoro con la distribuzione di prodotti offerti dall’azienda Alce Nero, il marchio di oltre mille agricoltori, apicoltori e trasformatori biologici impegnati dagli anni ‘70, in Italia e nel Mondo, nel produrre cibi buoni e che nutrono bene, frutto di un’agricoltura che rispetta la terra.