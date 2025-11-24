Il 24 novembre 1979 la “strana coppia” formata da Barbra Streisand e Donna Summer arriva al vertice della classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti con il brano No more tears (Enough is enough). Il produttore e l’artefice del successo è il tedesco Harold Faltermeyer, un geniale protagonista della musica pop mondiale.
L’incontro con Giorgio Moroder
La sua storia inizia quando è fattorino in uno studio di registrazione in Germania, ma passa le ore libere con l’équipe di Giorgio Moroder, uno dei protagonisti della rivoluzione tecnologico-musicale di quegli anni. Quando Moroder gli propone di lavorare con lui Harold non ci pensa due volte. Lascia l’impiego fisso e accetta. Nel 1978 segue il maestro a Los Angeles e collabora con lui alla realizzazione di varie colonne sonore. Vivere all’ombra di Moroder, però, non lo soddisfa. Si stacca dal maestro e inizia a camminare da solo producendo l’album Bad girls di Donna Summer, per il quale scrive anche alcune canzoni.
Lo “stile Faltermayer”
Visti i buoni risultati decide di continuare. Geniale e intuitivo si fida più del suo istinto che dei consigli degli esperti. Quando inizia a lavorare alla produzione di Enough is enough lo guardano con scetticismo. In pochi credono alla possibilità di unire due personaggi così diversi come Donna Summer, la regina nera del lato più sexy della discomusic, e Barbra Streisand, la lady della canzone. Il successo gli dà ragione. Nel 1985 comporrà la colonna sonora del film “Beverly Hills Cop” e il suo nome entrerà per la prima volta nelle classifiche di vendita sia con l’album che con il singolo Axel F, un brano strumentale che segnerà la nascita ufficiale dello “stile Faltermayer”.